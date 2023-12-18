Yatak döşek hasta ediyor… Etkisi aylarca sürebilir, uzun süren öksürüğe dikkat!

18 Aralık 2023 14:13 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 14:13

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: The Lancet

Grip vakaları son dönemde giderek arttı. Üstelik uzmanlar, tıpkı koronavirüs gibi grip virüsünün de uzun süreli etkileri olabileceğini yaptıkları çalışmayla ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki araştırmacılar kısa bir süre önce, grip geçiren bireylerde olası kalıcı sonuçlara işaret eden ve uzun süren gribin varlığıyla ilgili bir çalışma yaptı. Söz konusu araştırma sonuçları, The Lancet Infectious Diseases dergisinde yayımlandı.

Çalışma için araştırmacılar, 18 ay boyunca koronavirüs enfeksiyonu veya grip nedeniyle hastaneye yatırılan 81 bin 280 hastanın verilerini izledi.

KALICI AKCİĞER SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR

Louis'deki Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Ziyad al-Aly liderliğindeki grup, her iki viral hastalığın da akut fazdan sonra (enfeksiyondan 30 gün sonrasına kadar) kalıcı ciddi sağlık sorunları riskinin arttığını tespit etti. Bununla birlikte, uzun süreli semptomlara yakalanma riski, koronavirüs enfeksiyonu sonrasında grip sonrasına göre ortalama olarak daha yüksek bulundu. Grip hastalarında da akciğerlerle ilgili kalıcı semptomların olabileceğine vurgu yapıldı.

Araştırmacılar The Lancet adlı dergide şöyle yazdı: “Mevsimsel grip veya covid-19 nedeniyle olumsuz sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu karşılaştırmalı analiz ise koronavirüsten hastaneye yatış ve ölümlerin daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.”

Washington Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada ise kıdemli yazar al-Aly'nin şu sözlerine yer verildi: "Bu çalışma, covid-19 ya da mevsimsel grip nedeniyle hastaneye yatışın ardından yaşanan ölüm ve kayıpların ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor."

HALSİZLİK, ÖKSÜRÜK, NEFES DARLIĞI…

Uzmanlar birçok kişinin hastaneden taburcu olduktan sonra covid-19 ya da gribi atlattığını düşündüğünü ancak bazı durumlarda her iki virüsün de uzun süreli hastalığa neden olabileceğinin unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı. Grip atlattıktan sonra bile bazı kişilerde öksürük, halsizlik, nefes darlığı gibi sorunların kalıcı olabileceğine işaret edildi.

Araştırmacılar, covid-19 veya gribin sadece akut hastalıklar olduğu fikrinin yanı sıra, insan sağlığı üzerindeki daha büyük ve uzun vadeli etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.