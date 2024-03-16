Doğal tuzlarda arsenik tehlikesi: Zehir saçıyor!

Aşırı tuz tüketiminin başta kalp ve damar sağlığı olmak üzere birçok hastalığı da beraberinde getirmesi, piyasada ‘doğal tuz’ adı altında rafine edilmemiş tuzların satılmasına sebep oluyor.

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Yapılan önemli bilimsel çalışmalarda bazı doğal tuz ürünlerinin bakır, kurşun, nikel, cıva, arsenik ve uranyum gibi vücut için zehirli olabilecek bazı elementleri içerdiğinin gösterildiğini söyleyen Liv Hospital Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tevfi k Ecder “Ayrıca bazı deniz tuzu ve okyanus tuzu ürünlerinde doğaya karışmış olan plastik maddeler gösterilmiştir. Bu nedenle her doğal tuz ürününün güvenli olmadığı da bilinmelidir” dedi.

SUNİ TUZLARA DİKKAT!

Piyasada tuzsuz diyet yapmada zorlananlar için “suni tuz” adı altında sodyum içeriği azaltılmış ve bunun yerine potasyum ile desteklenmiş tuzların da satıldığını ve bunların sağlık için büyük risk taşıdığını belirten Prof. Dr. Ecder “Bu tuzların kullanılmasının, kronik böbrek yetersizliği gibi potasyumun kısıtlanması gereken hastalıklarda ciddi sakıncaları olabilir. Bu konuda her hasta hekimine danışmalıdır. Ayrıca bu tuzların “tuz lezzeti” daha az olduğundan, aynı lezzete ulaşabilmek için aşırı tüketilme riski de vardır” diye konuştu.

İYOT HERKESE İYİ GELMEZ

İyot eksikliğine karşı tuzlara iyot eklemesinin yapıldığını ve bu durumun özellikle çocukların zihinsel gelişimi için büyük önem taşıdığına işaret eden Prof. Dr. Tevfi k Ecder “Fakat iyotlu tuz kullanmanın sakıncalı olduğu bazı tiroid hastalıkları vardır. Bu nedenle herkesin mutlaka iyotlu tuz kullanması gerektiği düşüncesi doğru değildir. Tiroid hastaları bu konuda ne yapmaları gerektiğini hekimlerine danışmalıdırlar” diye konuştu.