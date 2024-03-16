Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Sağlık > Doğal tuzlarda arsenik tehlikesi: Zehir saçıyor!

Doğal tuzlarda arsenik tehlikesi: Zehir saçıyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Doğal tuzlarda arsenik tehlikesi: Zehir saçıyor!
Tuz, Sağlık, Beslenme, Haber

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aşırı tuz tüketiminin başta kalp ve damar sağlığı olmak üzere birçok hastalığı da beraberinde getirmesi, piyasada ‘doğal tuz’ adı altında rafine edilmemiş tuzların satılmasına sebep oluyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ

Yapılan önemli bilimsel çalışmalarda bazı doğal tuz ürünlerinin bakır, kurşun, nikel, cıva, arsenik ve uranyum gibi vücut için zehirli olabilecek bazı elementleri içerdiğinin gösterildiğini söyleyen Liv Hospital Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tevfi k Ecder “Ayrıca bazı deniz tuzu ve okyanus tuzu ürünlerinde doğaya karışmış olan plastik maddeler gösterilmiştir. Bu nedenle her doğal tuz ürününün güvenli olmadığı da bilinmelidir” dedi.

SUNİ TUZLARA DİKKAT!

Piyasada tuzsuz diyet yapmada zorlananlar için “suni tuz” adı altında sodyum içeriği azaltılmış ve bunun yerine potasyum ile desteklenmiş tuzların da satıldığını ve bunların sağlık için büyük risk taşıdığını belirten Prof. Dr. Ecder “Bu tuzların kullanılmasının, kronik böbrek yetersizliği gibi potasyumun kısıtlanması gereken hastalıklarda ciddi sakıncaları olabilir. Bu konuda her hasta hekimine danışmalıdır. Ayrıca bu tuzların “tuz lezzeti” daha az olduğundan, aynı lezzete ulaşabilmek için aşırı tüketilme riski de vardır” diye konuştu.

İYOT HERKESE İYİ GELMEZ

İyot eksikliğine karşı tuzlara iyot eklemesinin yapıldığını ve bu durumun özellikle çocukların zihinsel gelişimi için büyük önem taşıdığına işaret eden Prof. Dr. Tevfi k Ecder “Fakat iyotlu tuz kullanmanın sakıncalı olduğu bazı tiroid hastalıkları vardır. Bu nedenle herkesin mutlaka iyotlu tuz kullanması gerektiği düşüncesi doğru değildir. Tiroid hastaları bu konuda ne yapmaları gerektiğini hekimlerine danışmalıdırlar” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Genç nesli bekleyen tehlike: Sosyal jet-lag - SağlıkGenç nesli bekleyen tehlike: Sosyal jet-lagTereyağı ile karıştırıp bol bol yiyin! Demir eksikliği diye bir şey bırakmıyor, kansızlığı tarihe gömüyor - SağlıkDemir eksikliği diye bir şey bırakmıyorUyku apnesi olanlar dikkat! Tedavi olmayanlara ehliyet yok - SağlıkTedavi olmazlarsa ehliyet alamayacaklarAvuç avuç tüketiyoruz! Canan Karatay 'bir tane bile yemedim' diyerek uyardı, adeta zehir saçıyor - SağlıkCanan Karatay'dan 'kaju' uyarısı! Adeta zehir saçıyorToplum sağlığı için ciddi risk: Her 7 kişiden 1’inde görülüyor - SağlıkToplum sağlığı için ciddi risk: Her 7 kişiden 1’inde görülüyorSahurda yendiğinde susatmıyor ve kolay kolay acıktırmıyor! Uzmanı tariflerini paylaştı - SağlıkSahurda yendiğinde susatmıyor ve kolay kolay acıktırmıyor! Uzmanı tariflerini paylaştıSahura kalkanlar dikkat! Uzmanlar iki temel noktaya değindi - SağlıkSahura kalkanlar dikkat! Uzmanlar iki temel noktaya değindiDoktorla hasta arasına teknoloji giriyor - SağlıkDoktorla hasta arasına teknoloji giriyorOruç hem ruha hem vücuda iyi geliyor - SağlıkOruç hem ruha hem vücuda iyi geliyorKovid ömrümüzden çaldı: Beklenen yaşam süresi 1,5 yıl kısaldı - SağlıkKovid ömrümüzden çaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...