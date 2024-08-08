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Haberler > Sağlık > Doktorları bile şaşkına çeviren olay! 10 yıldır ağrı çekiyordu, hastaneye gidince gerçeği öğrendi

Doktorları bile şaşkına çeviren olay! 10 yıldır ağrı çekiyordu, hastaneye gidince gerçeği öğrendi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Doktorları bile şaşkına çeviren olay! 10 yıldır ağrı çekiyordu, hastaneye gidince gerçeği öğrendi

Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde karın ağrısı ve idrar yaparken yaşadığı güçlük nedeniyle hastaneye giden genç kadının mesanesinden 1 kilogram ağırlığında 18 santimetre genişliğinde taş çıkarıldı. Operasyonu gerçekleştiren doktor Türkiye’de ve dünyada buna benzer bir olayın olup olmadığını araştıracaklarını belirtti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Birgül Büyükmanisa, karın ağrısı şikayetiyle Kırkağaç Devlet Hastanesine başvurdu. Burada üroloji servisine sevk edilen Büyükmanisa'nın mesanesinde kitle tepit edildi. 

1 KİLO 6 GRAM AĞIRLIĞINDA, 18 SANTİMETRE BOYUNCA 

Uzman Doktor Ümit Gümüş’ün araştırmaları ve çektirilen filmler sonucu tespit edilen kitlenin alınması için Birgül Büyükmanisa ameliyat masasına yatırıldı. Uzm. Dr. Ümit Gümüş ve ekibi tarafından uzun uğraşlar sonucu 1 kilo 6 gram ağırlığında ve 18 santimetre boyunda bir taş çıkarıldı. Bu dev taşın çıkarılması ameliyat anında büyük sevince sebep olurken, 10 yıldır yaşadığı ağrılar nedeniyle tüm yaşamı alt üst olan Büyükmanisa yeniden hayata döndü.

Yapılan açık cerrahi ameliyatı ile vücudundan inanılmaz bir kitle çıkartılan Birgül Büyükmanisa bir gün sonra ayağa kalkmayı başarırken, kendisini tekrar sağlıklı bir hayata kavuşturan Uzm. Dr Ümit Gümüş’e ve hastane ekibine teşekkür etti.

“SON 1 AYDIR SANCILARIM ÇOK OLDU”

Uzun yıllardır ağrılar çektiğini söyleyen Büyükmanisa, “10 yıl öncen beri şikâyetim vardı ama olayın ciddiyetini tam anlamıyla anlayamadım. Son bir aydır çok sancılarım oldu. Sonra Kırkağaç Devlet Hastanesi Acil Servisine çıktım burada ilaç verdiler. Film çektirip Doktor Ümit Gümüş’e gittim. Doktorumuz sende büyük sıkıntı var dedi. İdrar kesende büyük bir taş var dedi. Allah ondan razı olsun. Çok şükür ameliyatımız iyi geçti. Baya güzel bir taşım varmış. Doktorumuzdan, hemşirelerimizden, başhekimimizden hepsinden Allah razı olsun. Eskiden hastaneye gitmekten korkardım ama şimdi hepsi çok iyiler. Beni dünden beri el üstünde tutuyorlar. Şimdi çok iyiyim çok şükür. Biraz ağrılarım var ama o kadar olacak tabi. 10 yılın cilvesini çekiyorum” diye konuştu.

İDRAR YAPARKEN GÜÇLÜK ÇEKİYORDU

Ameliyat hakkında bilgi veren Kırkağaç Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Fatih Yazıcı da “39 yaşında kadın hastamız Üroloji Polikliniğimize idrar yaparken güçlük, idrar yaparken tam boşalamama hissi şikayetiyle başvurdu. Üroloji Polikliniğinde Hekimimiz Ümit Gümüş değerlendirdikten sonra dev bir mesane taşı saptadı. Sistolitotomi operasyonuyla yaklaşık 18 santimetre boyutlarında 1 kilo ağırlığında bir mesane taşı çıkarıldı. Operasyon sonrasında hastamızın serviste takibi devam ediyor. İnşallah bir aksilik olmazsa şifayla taburcu etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

BENZERİ VAR MI DİYE ARAŞTIRILIYOR

Ameliyatı gerçekleştiren başarılı hekim Dr. Ümit Gümüş, Türkiye’de ve dünyada buna benzer bir olayın olup olmadığını araştıracaklarını belirtti. Şimdi buna benzer bir olayın Türkiye'de ve dünyada olup olmadığı araştırılıyor.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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