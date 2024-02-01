Dünya Sağlık Örgütü'nden korkunç uyarı: Kanser vakaları 25 yılda yüzde 77 artacak!

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nın (IARC) yaptığı tahmin korkuttu. Açıklamaya göre kanser vakaları 2050 yılına kadar %77 artarak 35 milyona çıkacak. Bilim adamları, yaşlanma, obezite, tütün ve alkol kullanımıyla birlikte kanserin önümüzdeki çeyrek yüzyılda dünya genelinde neredeyse iki katına çıkacağını öngörüyor.

Kanser insan sağlığı için her geçen yıl daha tehlikeli hale geliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nın (IARC) son açıkladı bilgiler bu durumu gözler önüne serdi.

Buna göre dünya genelinde 2020'de 18 milyon olan kanser vakasının sayısının 2022'de tahminen 20 milyona çıktığı tahmin ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nın (IARC) perşembe günü yaptığı açıklamaya göre bu sayı 2050 yılına kadar %77 artarak 35 milyona çıkacak.

BAZI ÜLKELER DAHA ÇOK HİSSEDECEK

Gelecek 25 yıl içinde, kanser vakalarında en büyük artışı ileri derecede gelişmiş ülkeler yaşayacak. Ancak, gelişmişlik seviyesi daha düşük olan ülkelerde kanser oranlarında orantısız bir artış görülecek. Bu durum, sağlık sistemlerine potansiyel olarak daha büyük bir yük getirecek.

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), şu anda 2050'ye kadar orta düzeyde kalkınmış ülkelerdeki kanser vakalarında %99'luk bir artışa karşılık, düşük gelir seviyesine sahip ülkelerde %142'lik bir artış öngörüyor.

IARC Kanser Gözetim Şubesi Başkanı Dr. Freddie Bray, "Bu artışın etkisi, farklı gelişme seviyelerindeki ülkeler arasında eşit şekilde hissedilmeyecek. Kanser yüklerini yönetmek için en az kaynağa sahip olanlar, küresel kanser yükünün ağırlığını taşıyacaklar." dedi.

KAYNAK MESELESİ DEĞİL SİYASİ İRADE MESELESİ!

Uluslararası STK Birliği Başkanı Dr. Cary Adams, kanserin erken teşhisi ve tedavisinde ilerleme kaydedilirken, "Kanser tedavisi sonuçlarında yalnızca dünyanın yüksek ve düşük gelirli bölgeleri arasında değil, aynı zamanda ülkeler içinde de önemli eşitsizlikler mevcut. Birinin nerede yaşadığı, yaşayıp yaşamadığını belirlememelidir. Bu sadece bir kaynak meselesi değil, aynı zamanda siyasi irade meselesidir." dedi.

Akciğer ve kadınlar için meme kanseri vakaları global çapta en tehlikeli vakaların başında gelmeye devam ediyor. Akciğer kanseri ve meme kanseri adeta yarış içindeler. İkincisi yani akciğer kanseri, 2020'de ilk kez birinciyi geride bıraktı. Ancak, bu eğilim iki yıl sonra tersine döndü.

IARC aşırı sigara kullanımının, küresel akciğer kanseri teşhis oranlarının 2022'de kadın meme kanserinin önüne geçmesine yardımcı olduğunu belirtti.

MİLYONLARCA KANSER VAKASI

Kuruluşun açıklamalarına göre 2022'de dünyada en sık teşhis edilen kanserler şöyleydi:

Akciğer kanseri: 2,5 milyon (yeni vaka)

Meme kanseri: 2,3 milyon

Kolorektal kanser: 1,9 milyon

Prostat kanseri: 1,5 milyon

Mide kanseri: 970.000

İki yıl önce, 2020'de (verilerin mevcut olduğu son yıl) tanı oranında meme kanseri birinci sırada yer alırken, bunu akciğer ve kolorektal kanserler takip ediyordu. Ancak akciğer kanseri öne geçti.