Dünyada bir ilk! Eksik dişler ilaçla büyüyecek

Gelincik ve farelerde yeni diş çıkaran ilacın insan testleri başlıyor. İlaçla, en az bir azı dişi noksan 30 erkek tedavi edilmeye çalışılacak.

Dişleri yenileyebilen bir ilacın dünyadaki ilk insan denemesi, hayvanlardaki başarısına ilişkin haberlerin üzerine, birkaç ay içinde başlayacak. Denemede, en az bir azı dişi eksik olan 30-64 yaşlarındaki 30 erkek tedavi edilmeye çalışılacak. İlaç, testlerden geçerse 2030’da piyasa çıkacak. Araştırmacılar, ilacı doğuştan diş eksikliği sebebiyle en az dört dişi eksik olan 2-7 yaş arası hastalar üzerinde deneyecek. Araştırmacılar daha sonra denemeyi kısmi dişsizliği olan veya çevreyle ilgili faktörler sebebiyle 1 ila 5 kalıcı dişi eksik olan kişileri kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor.