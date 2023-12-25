25 Aralık 2023 15:18 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 15:20

Fransa'da doğan ve Yalova'da ikamet eden 10 yaşındaki Rana Akgül, glomus tümörüne yakalandı. Türkiye'de birçok hastanede doktorların 'felç olur, masada kalır' dediği Akgül, Van'da geçirdiği başarılı ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Minik Rana'nın 5 yıldır boynunda kitle ile yaşadığını belirten ve bu klitlenin başta lenf bezi zannedildiğini söyleyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, "Hastamız bize Yalova’dan ulaştı. Ben, 'beklemenin anlamı yok' dedim. Çünkü bekledikçe daha büyüyecek ve çıkarılması daha da zorlaşacak. Keşke daha önce küçükken tedavi olsaydı. Küçük bir tümör, büyüdükçe daha büyük sıkıntı oluyor. Çıkarması bizi de zorladı, hasta için de zor oluyor. 10 yaşındaki bir çocuktan 6,5 santimlik bir tümör çıkardık. Bunu çıkarırken ciddi komplikasyonlarda olabilirdi ama Allah’a şükür hiçbir sorun yaşamadık" dedi.

DÜNYADA İLK OLARAK LİTERATÜRE GEÇTİ

Glomus tümöründe tanı konulur konulmaz mutlaka ameliyatın planlanmasının gerektiğine dikkat çeken Başel, “Ameliyat olamıyorsa mutlaka bir tedavi yoluna gidilmesi lazım. İkinci bir hata biyopsi almaya çalışıyorlar. Bu hastaya da teklif edilmiş ama ben sakın öyle bir şey yapmayın dedim. Çünkü biyopside ani kanama ve acil cerrahi gerekebilir. O zaman iş daha da sarpa saracak" ifadelerini kullandı.

"Bir de bu kızımız özel bir çocuk" diyen Başel, "Ben literatürde tarama yaptım. Glomus tümörünü otizmli hastada ilk kez biz çıkarmışız. Dünyada ilk. Literatür taramasında başka görmedim. Çocuk olması da önemli. Genelde bu yaşlarda pek görülmüyor. Bizim şu ana kadar Rana ile birlikte üç tane hastamız oldu. Yani literatürde dünyada ilk kez otizmli hastada glomus tümörü çıkarmış olduk ve çok da büyük bir tümördü" dedi.