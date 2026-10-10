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Sağlık

Ekimde her yer ve her şey pembe! Kanser için “farkındalık ayı”

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Ekimde her yer ve her şey pembe! Kanser için “farkındalık ayı”
Başlık ResmiEkimde her yer ve her şey pembe! Kanser için “farkındalık ayı”

Her yıl Ekim “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak değerlendiriliyor. Bu ay içinde bilinçlendirme çalışmaları düzenlenirken, farkındalık oluşturmak için markalar pembe rengi vurguluyor. Bu çerçevede, İstanbul Modern, kozmetik markası Estée Lauder Companies Türkiye’nin çalışmaları kapsamında pembeye büründü.

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ZİYNETİ KOCABIYIK

Meme kanserinde erken teşhisin önemini hatırlatmak için 13 yıldır sahaya inen Pembe Top, bu kez başarılı oyuncu Cemre Baysel’in elinden havalanacak.

Ekimde her yer ve her şey pembe! Kanser için “farkındalık ayı”
Başlık ResmiEkimde her yer ve her şey pembe! Kanser için “farkındalık ayı”

Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi ile Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğinde sürdürülen “Pembe Top Sahada” projesi, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak Anadolu Efes – Bayern Münih karşılaşmasında farkındalık mesajını bir kez daha milyonlara ulaştıracak.

Ekimde her yer ve her şey pembe! Kanser için “farkındalık ayı”
Başlık ResmiEkimde her yer ve her şey pembe! Kanser için “farkındalık ayı”

Türkiye’nin köklü markalarından Tadelle çikolataları “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” çerçevesinde pembe ambalajlı hazırlandı. Proje ile Tadelle 46 yıllık marka tarihinde ilk kez yıllık ikonik kırmızı paket rengini başka bir renkle değiştirdi. Proje çerçevesinde Sağlık Bakanlığı ile de protokol imzalandı. Ambalajların üzerindeki QR kodunu okutanlar, bir video ile karşılaşıyor. Videoda, uzman doktor eşliğinde aylık muayenenin adım adım nasıl yapılacağı anlatılıyor.

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