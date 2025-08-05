Emzirmede ‘altın saat’i kaçırmayın!

ZİYNETİ KOCABIYIK - Bu zaman diliminin halk arasında altın saat olarak da bilindiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkez Hastanesi Genel Pediyatri Uzmanı Dr. Ayşe Sokullu, “Altın saatte emziren annenin süt üreten ve salgılayan hormonları aktive olur, bebek kendini güvende hisseder ve emmeye başlar. Altın saatten sonra emzirmek imkânsız değildir ancak bebek uykulu olacağı için süreç zorlaşabilir. Bu durumda bebek ememezse hayal kırıklığı ya da stres yaşayan annelerin süt hormonları baskılanabilir. Normal doğumda ilk bir saatin değerlendirilmesi daha kolay olsa da sezaryen doğumlarda bazı gecikmeler yaşanabilir. Bu sebeple doğum sonrası anne anestezi altında olsa bile bebekle fiziksel bağın sağlanması ve emzirmenin gerçekleştirilmesi tavsiye edilir. En çok yapılan emzirme hatalarından biri de yeterli sıklıkta emzirmemek ve yenidoğanın erken dönemde emziğe alıştırılmasıdır” dedi.