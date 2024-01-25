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    En çok randevu alınan branş psikoloji

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Alınan doktor randevularının yaklaşık yüzde 35’ini psikoloji ve psikiyatri şikâyeti olanlar oluşturdu.

    En çok randevu alınan branş psikoloji
    Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Geride bıraktığımız 2023 yılında yaşanan olumsuz olayların etkisi sağlık durumumuza da yansıdı. Başta şubat ayında yaşadığımız ve binlerce kişinin ölümüne, yüz binden fazla kişinin yaralanmasına ya da sakat kalmasına sebep olan büyük depremler ve diğer olaylar psikolojimizi bozdu. Online sağlık platformu DoktorTakvimi’nin yaptığı araştırma, 2023 yılında en çok randevu alınan üç branştan ikisinin psikoloji ve psikiyatri olduğunu ortaya koydu. DoktorTakvimi üzerinden alınan 600 bin randevunun yüzde 24,05’ini psikoloji, yüzde 11,74’ünü psikoloji oluşturdu.

    KOLEKTİF TRAVMA YAŞADIK

    Afet kaynaklı gelişen psikolojik travmaların sadece afet bölgesinde yaşayan insanları değil toplumu da etkilediğini belirten uzmanlar konuyla ilgili “Türkiye’de yaşayan çoğu kişi bir şekilde deprem korkusunu ve acısını tattı. Deprem olan şehirlerde yaşamayanlar bile sanki deprem kendi şehirlerinde olmuşçasına tepki verdiler. Bu maalesef depremin toplumumuz için bir “kolektif travma” hâline geldiğine işaret ediyor. Afet görüntülerini, haberlerini ekranlarda izleyerek dehşete kapılan pek çok insanın travma yaşamış veya travmalarının tetiklenmiş olduğu söylenebilir” diyor.

    RANDEVU LİDERİ ÜÇ BÜYÜK İL

    Özel sağlık randevusu alma uygulaması olan DoktorTakvimi’nin sisteminde 200 binden fazla hekim ve uzman profili bulunuyor. 2023 Türkiye sağlık verilerine göre en çok randevu alan 10 şehirden  İstanbul, Ankara, İzmir en çok randevu talebinin olduğu üç il.

    DİYABETİ ARADIK

    2023 yılında Türkiye’de  arama motoru Google’da en çok aranan üç hastalık  sırasıyla diyabet, çölyak, sistemik lupus eriteamatozus  olurken, en çok merak edilen hastalıklar ise lupus, şap  ve kelebek hastalığı oldu. “Neyim var?” diye düşünenler  ise en çok hamilelik, kalp krizi, tansiyon, uyuz ve şeker  hastalığı belirtilerini merak edip aradı.

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SağlıkDoktorDiyabetPsikolog
    Haberler > Sağlık > En çok randevu alınan branş psikoloji
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