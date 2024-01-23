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    7 şiddetindeki depreme beyin ameliyatında yakalandılar! Doktorların soğukkanlılığı takdir topladı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Doğu Türkistan'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depreme beyin ameliyatı sırasında yakalanan doktorlar, büyük bir soğukkanlılıkla sarsıntıya rağmen ameliyata devam etti. Başarılı bir şekilde tamamlanan operasyon sonrası hastanın tedavisi yoğun bakımda devam ederken, o anlar kameralara da böyle yansıdı.

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Çin'in Kırgızistan sınırındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'de meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depreme, Sincan Alar Hastanesi’ndeki bir grup doktor da son derece kritik olan bir beyin ameliyatını yaparken yakalandı.

    "AMELİYAT YATAĞI SALLANIYORDU"

    Doktorlar, sarsıntıya rağmen ameliyata devam etti. Beyin Cerrahı olan An Shufang, deprem sırasında durumu kritik olan bir hastaya acil olarak kraniotomi yaptıklarını belirterek, “Ameliyat sırasında deprem oldu. Deprem o sırada nispeten şiddetliydi ama ameliyat yatağımız sallanıyordu. Çok fazla düşünmedik ve ameliyatın tamamlanmasına odaklandık” ifadelerini kullandı.

    HASTANIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

    Shufang, hastanın durumunun stabil olduğunu ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiğini belirtti. Deprem anı ise ameliyathanede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

    DEPREM 4 ÜLKEYİ BİRDEN SALLADI

    Çin Deprem Ağları Merkezi’ne göre Wushi ilçesinde yerin 22 kilometre derinliğinde yerel saatle 02.09’da kaydedilen deprem, Çin sınırındaki Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan ve Özbekistan’da da hissedilmişti. Merkezden yapılan açıklamada yerel saatle 16.00 itibarıyla 70 artçı sarsıntı yaşandığı, en şiddetli sarsıntının 5.3 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi.

    Depremde Çin’de 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. Kırgızistan’da ise can kaybı yaşanmazken, 44 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    DepremÇinBeyin Ameliyatı
    Haberler > Dünya > 7 şiddetindeki depreme beyin ameliyatında yakalandılar! Doktorların soğukkanlılığı takdir topladı
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