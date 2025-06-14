En değerli Babalar Günü hediyesi! Türk doktorlar sayesinde baba oldu

Avrupa’da birçok ünlü hastaneyi dolaştığı hâlde “Asla anne baba olamazsın” denilen Makedonya vatandaşı, Türkiye’de uygulanan özel bir tüp bebek tedavisiyle ilk denemede bebek sahibi oldu.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Anne baba olma hasretiyle yanıp tutuşan Makedon çift, Avrupa’da birçok ülkede “imkânsız” denilen hayallerine Türkiye’de kavuştu. Gelişmiş ülkelerde “Hiçbir zaman baba olamazsın” diye bütün kapılar yüzüne kapanan İvan Tomas, Türk doktorların uyguladığı çok özel bir tedavi sayesinde oğlu Dominik’e kavuştu.

Elena (43) - İvan Tomas (43) çifti 2015 yılında evlendi. Düzenli kontrollerini yaptıran Elena Tomas’a hiçbir problem görünmediği ve her şeyin yolunda olduğu söyleniyordu. Çocuk sahibi olmaya karar veren çift doğal yolla gebelik oluşmayınca detaylı tetkikler yaptırdı ve hem kadın hem de erkek kaynaklı problem olduğu tespit edildi.

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Çikolata kistleri sebebiyle acil olarak ameliyat olan Elena Tomas’ın operasyon sonrasında yumurta rezervinde ciddi oranda azalma oldu. Aynı zamanda İvan Tomas’ta azospermi problemi görüldüğü için Sırbistan’da, Makedonya’da ve Avrupa ülkelerinde iletişime geçtikleri tüm doktorlar anne baba olmalarının nerdeyse imkânsız olduğunu söyledi.

Aldıkları kötü haberler çifti derinden sarssa da bütün zorluklara göğüs germe kararı alıp tüp bebek tedavisi için araştırmalara başladılar. Bir arkadaşlarının önerisiyle İstanbul’a gelen çift Bahçeci Tüp Bebek doktorlarından kadın hastalıkları ve tüp bebek uzmanı Prof. Dr. Özkan Özdamar ve üroloji uzmanı Prof. Dr. Bülent Erol’a ulaştı. Yapılan değerlendirmelerin ardından kişiye özel tüp bebek tedavisi uygulandı ve çift yıllarca bekledikleri bebeklerine Türkiye’deki ilk denemelerinde kavuştu.

Prof. Dr. Özkan Özdamar

DOMİNİK BEBEK TEK YUMURTADAN DOĞDU

Kişiye özel yaklaşımın getirdiği başarıya değinen Prof. Dr. Özkan Özdamar, tedavinin detaylarını şu sözlerle aktardı: Çiftimiz bize başvurduğunda Elena’nın yumurtalık rezervi ileri derecede azalmış ve AMH düzeyi 0,1’e gerilemişti. Erkekte de sperm sayısının sıfır olması bizi zorlu bir sürecin bekleyebileceğini gösteriyordu. Ancak çiftimizle detaylı görüşmede motivasyonu asla bozmamanın ve daima inanarak tedavilere devam etmenin başarının en temel unsuru olduğunu anlattık. İlk önceliğimiz iyi kalitede yumurta bulmak oldu. Her stimülasyonda Elena’dan bir veya iki yumurta çıkıyordu ancak birçoğu yapısal olarak bozuktu. Yine yılmadık ve tedaviye devam ettik. En sonunda olgun bir yumurta bulunca Ivan’ın TESE işlemi Prof. Dr. Bülent Erol tarafından gerçekleştirildi. Elde ettiğimiz güzel embriyomuzu transfer ettik ve nihayet muhteşem sonuca ulaştık” diye ifade etti.

Prof. Dr. Bülent Erol

MİKROTESE YÖNTEMİ UYGULANDI

Çifte uygulanan tedavide erkek kaynaklı problemin çözülmesini sağlayan üroloji uzmanı Prof. Dr. Bülent Erol tedavi süreciyle ilgili olarak şöyle konuştu: Hastamız 2022 yılında tıkanıklığa bağlı olmayan azospermi teşhisiyle bize başvurdu. Hastanın bütün değerlendirmeleri yapıldıktan sonra tedaviye başlandı. Altı aylık tedavi ve takip sonrası normal süreç yaşanmayınca mikroTESE ameliyatıyla hareketli ve güzel şekilli spermler bulundu. Bu spermlerle yapılan tüp bebek tedavisinde sağlıklı embriyolar oluştu. Elde edilen embriyoların transferiyle de çift, bebeğine kavuştu.