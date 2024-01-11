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    Formunu korumak isteyenler dikkat! Uykusuzluk kilo aldırıyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Yetersiz uykunun kilo artışına sebep olduğunu söylen uzmanlar, uykunun vücuttaki yağlanma ile ilişkisi olduğunu vurguluyor.

    Formunu korumak isteyenler dikkat! Uykusuzluk kilo aldırıyor
    Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Vücudun günde 7-8 saat uykuya ihtiyacı olduğunu belirten Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı yetersiz uykunun büyüme hormonu salınımını olumsuz etkileyerek protein sentezini ve dolayısıyla kas yapısını bozduğuna işaret ederek “Yeteri kadar uyumamak kortizol seviyesinde artışa sebep olabilir. Yapılan bilimsel çalışmalarda; kortizol düzeyi yüksekliği obezite, insülin direnci ve vücut yağ oranı artışıyla ilişkilendirilmiştir. Kaliteli uyku mutluluk ve dinlenmiş bir vücutla güne daha enerjik başlanmasını sağladığından bu da egzersiz yapma performansını artırır. Aynı zamanda iştahın kontrol altına alınmasını kolaylaştırır ve fazla yemeyi engeller” dedi.

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UykusuzlukSağlıkKilo Alma
    Haberler > Sağlık > Formunu korumak isteyenler dikkat! Uykusuzluk kilo aldırıyor
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