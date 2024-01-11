Formunu korumak isteyenler dikkat! Uykusuzluk kilo aldırıyor

11 Ocak 2024 09:45 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 09:50

Vücudun günde 7-8 saat uykuya ihtiyacı olduğunu belirten Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı yetersiz uykunun büyüme hormonu salınımını olumsuz etkileyerek protein sentezini ve dolayısıyla kas yapısını bozduğuna işaret ederek “Yeteri kadar uyumamak kortizol seviyesinde artışa sebep olabilir. Yapılan bilimsel çalışmalarda; kortizol düzeyi yüksekliği obezite, insülin direnci ve vücut yağ oranı artışıyla ilişkilendirilmiştir. Kaliteli uyku mutluluk ve dinlenmiş bir vücutla güne daha enerjik başlanmasını sağladığından bu da egzersiz yapma performansını artırır. Aynı zamanda iştahın kontrol altına alınmasını kolaylaştırır ve fazla yemeyi engeller” dedi.