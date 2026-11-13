Gece boyunca yatakta bir o yana bir bu yana dönüyor, sabahları güne yorgun mu başlıyorsunuz? Uyku düzenini iyileştirmek isteyenler için beslenme alışkanlıkları da önemli bir rol oynuyor. İçerdikleri melatonin, magnezyum ve triptofan gibi bileşenlerle uyku kalitesine katkı sağlayabilecek bazı besinler öne çıkıyor. İşte gece daha rahat uyumaya yardımcı olabilecek o besinler...

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Günlük hayatın yoğunluğu, stres ve düzensiz yaşam alışkanlıkları uyku sorunlarının giderek yaygınlaşmasına neden oluyor. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, her üç kişiden biri kronik uykusuzluk sorunu yaşıyor. Yetişkinlerin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için geceleri ortalama 7 ila 9 saat uyuması öneriliyor. Yeterli uyku alınamaması ise hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı olumsuz etkileyebiliyor.

Uyku problemleri yaşayanlar çözümü çoğu zaman ilaçlarda arasa da beslenme düzeninde yapılacak bazı değişiklikler de uyku kalitesini destekleyebiliyor. Uzmanlar, belirli besinlerde bulunan melatonin, serotonin ve triptofan gibi maddelerin vücudun uyku-uyanıklık döngüsünde rol oynadığına dikkat çekiyor.

UYKU KALİTESİNİ DESTEKLEYEN BESİNLER

Bazı yiyecekler, sahip oldukları vitamin, mineral ve amino asitler sayesinde vücudun dinlenme sürecine katkıda bulunabiliyor. İşte uyku rutininize ekleyebileceğiniz besinler:

KİVİ: Uyku kalitesiyle ilişkilendirilen meyvelerden biri olan kivi, serotonin içeriğiyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda antioksidan bakımından zengin olması, vücudun genel sağlığını destekleyen özellikleri arasında bulunuyor.

Gece boyunca dönüp duruyorsanız dikkat! Daha rahat uyumanın sırrı bu besinlerde

VİŞNE SUYU: Doğal melatonin içeren besinler arasında gösterilen vişne suyu, uyku düzeni üzerindeki olası etkileriyle öne çıkıyor. İçeriğinde bulunan potasyum, magnezyum ve fosfor gibi mineraller de besin değerini artırıyor.

MUZ: Potasyum ve magnezyum açısından zengin olan muz, kas fonksiyonlarının ve sinir sisteminin normal çalışmasına katkı sağlıyor. Kasların gevşemesini destekleyen mineral içeriği nedeniyle akşam saatlerinde tercih edilebilecek besinler arasında yer alıyor.

Gece boyunca dönüp duruyorsanız dikkat! Daha rahat uyumanın sırrı bu besinlerde

DOMATES: İçerdiği doğal melatonin, C vitamini ve antioksidan bileşenlerle domates de uyku düzeniyle ilişkilendirilen gıdalar arasında bulunuyor. Dengeli beslenmenin bir parçası olarak tüketilmesi öneriliyor.

ILIK SÜT: Yatmadan önce süt içme alışkanlığının arkasında bilimsel açıdan da dikkat çeken bir bileşen bulunuyor. Sütte yer alan triptofan adlı amino asit, serotonin ve melatonin üretiminde rol oynuyor. Bu nedenle ılık süt, uyku öncesi tercih edilen içeceklerden biri olmayı sürdürüyor.

Gece boyunca dönüp duruyorsanız dikkat! Daha rahat uyumanın sırrı bu besinlerde

CEVİZ VE BADEM: Sağlıklı yağların yanı sıra magnezyum içeren ceviz ve badem, uyku düzenini destekleyebilecek kuruyemişler arasında gösteriliyor. Özellikle ceviz, doğal melatonin içeriğiyle dikkat çekiyor. Badem ise magnezyum desteğiyle öne çıkıyor.

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