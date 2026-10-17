Göğsünde ağrıyla başvurmuştu! Doktorlar 'enfeksiyon' dedi, acı gerçek sonradan çıktı

İngiltere'de yaşayan 18 yaşındaki Liberty York'un göğsündeki şişlik ve ağrılar, aylar boyunca mastit ve apse gibi rahatsızlıklarla karıştırıldı. Hastanede yapılan detaylı tetkiklerde genç kızın göğsünde, 4,5 kilogram ağırlığında agresif bir tümör tespit edildi. Kanserin yayılması üzerine hayatını kaybeden Liberty'nin annesi, şimdi erken teşhisin önemine dikkat çekerek farkındalık kampanyalarına destek veriyor.

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İngiltere'nin Warwickshire bölgesinde yaşayan 18 yaşındaki Liberty York, Mayıs 2024'te yorgunluk ve mide bulantısı yaşamaya başladı. Kısa süre sonra sol göğsünde şişlik, kızarıklık ve ağrı ortaya çıktı. Ailesi başlangıçta bu belirtilerin, daha önce teşhis edilen Addison hastalığıyla bağlantılı olabileceğini düşündü. Doktorlar da ilk aşamada hormonal sorunlar üzerinde durdu.

Kaynak: The Children and Young People's Cancer Association

ÇEŞİTLİ ENFEKSİYONLARLA KARIŞTIRILDI

Şikayetlerinin artması üzerine yeniden doktora götürülen Liberty'ye mastit teşhisi konularak antibiyotik tedavisi uygulandı. Ancak ilaçların fayda sağlamaması üzerine bu kez apse ihtimali değerlendirildi. Annesi Hannah York, doktorların kendilerine kanser olasılığının çok düşük olduğunu söylediğini aktardı.

Kaynak: The Children and Young People's Cancer Association

NORMAL BOYUTUN ON KATINA ÇIKTI, YÜRÜYEMEZ HALE GELDİ

Belirtilerin başlamasından yaklaşık üç ay sonra, 21 Ağustos 2024'te yapılan biyopsi sonucunda Liberty'nin anjiyosarkom adı verilen agresif bir yumuşak doku kanserine yakalandığı belirlendi. Hastalık bu aşamada lenf bezlerine de yayılmıştı. Annesinin anlattığına göre genç kızın göğsü normal boyutunun yaklaşık 10 katına çıkarken, şiddetli ağrıları nedeniyle yürümesi bile güçleşti.

Acil servise başvurduktan sonra hastaneye yatırılan Liberty, 10 Eylül 2024'te ameliyat edildi. Operasyonda tümörle birlikte göğsü, çevre dokular ve sol koltuk altındaki lenf bezleri alındı. Ancak tedavi sürecinde zatürre ve kan pıhtıları gibi sağlık sorunları da yaşayan genç kıza, Kasım 2024'te kanserin yayıldığı ve artık tedavi edilemez hale geldiği bildirildi. Hastalığın sol akciğerine de sıçraması üzerine kemoterapiye başlandı.

Kaynak: The Children and Young People's Cancer Association

YENİ BİR TÜMÖRE RASTLANDI

Mayıs 2025'te ameliyat izinin yakınında yeni bir tümör ortaya çıktı. Kanserin yeniden ilerlemesi üzerine Liberty, tedaviyi bırakıp kalan zamanını ailesiyle geçirmek için evine döndü. Genç kız, 1 Haziran 2025'te uykusunda hayatını kaybetti.

"EN CİDDİ İHTİMALİ GÖZ ARDI ETMELERİNİ ANLAMIYORUM"

Kızının ölümünün ardından Dailymail'e konuşan Hannah York, teşhisin daha erken konulması halinde Liberty'nin hayatının kurtulup kurtarılamayacağını bilmediğini söyledi. York, “Tıp uzmanı değilim ama bu kadar büyük bir şeye sahip olup da en ciddi ihtimali göz ardı etmelerini anlamıyorum” ifadelerini kullandı. Doktorlara güvendiği için daha fazla ısrar etmemiş olmasının kendisinde suçluluk duygusu oluşturduğunu da belirtti.

Liberty'nin annesi, şimdi erken teşhisin önemine dikkat çekerek farkındalık kampanyalarına destek veriyor.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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