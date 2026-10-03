İngiltere’de yaşayan 61 yaşındaki Geraldine Guite, göz ameliyatı sırasında yaşadığı dayanılmaz acının ardından görme yetisini büyük ölçüde kaybetti. Uyanık halde ameliyat edilen Guite’nin göz kapsülünde yırtılma meydana gelirken, ikinci operasyonun ardından durumu daha da kötüleşti.

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İngiltere'nin Surrey kentinde yaşayan üç çocuk annesi Geraldine Guite, sağ gözünden geçirdiği başarısız ameliyatın ardından büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı.

Guite, 2022 yılında aynı hastanenin Wokingham'daki merkezinde sol gözünden katarakt ameliyatı olmuş ve herhangi bir sorun yaşamamıştı. Şubat 2023'te bu kez sağ gözü için ameliyat masasına yattı. Ancak ameliyatın başlamasıyla durum tamamen değişti.

Operasyon sırasında uyanık olduğunu ve şiddetli ağrı hissettiğini söyleyen üç çocuk annesi, yaşadığı acıyı, “Ameliyat masasında olduğumda, işkence görüyormuş gibi hissettiğimi ve bir an önce bitmesini umduğumu hatırlıyorum. Acı dayanılmazdı” sözleriyle anlattı.

Göz ameliyatı sonrası hayatı karardı! Kapsülü yırtıldı, ikinci operasyon da çare olmadı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

KAPSÜLDE YIRTILMA MEYDANA GELDİ

Ameliyat sırasında gözlerini hareket ettirdiği gerekçesiyle cerrahın kendisine tepki gösterdiğini belirten Guite, yaşadığı ağrıyı elini kaldırarak anlatmaya çalıştığını ancak dikkate alınmadığını öne sürdü. Talihsiz kadın, göz hareketlerine rağmen ameliyata devam edilmesi sonucunda göz kapsülünde yırtılma meydana geldiğini ifade etti.

Kaynak: Mirror

İKİNCİ AMELİYATTA DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞTİ

Operasyonun ardından kendisine durumu düzeltmek için ikinci bir ameliyat gerektiği bildirildi. Guite, ikinci ameliyattan sonra durumunun daha da kötüleştiğini belirterek “İkinci ameliyata gittiğimde sanki boks maçından çıkmış gibi görünüyordum” dedi.

3 çocuk annesi, görme sorunları devam edince iki gün sonra kliniğe başvurdu ancak yalnızca göz damlası verildiğini söyledi. Daha sonra Londra'daki Moorfields Göz Hastanesi'ndeki uzmanlara başvuran Guite'e, düzeltme ameliyatı sırasında kullanılan bazı ilaçlarla bağlantılı olabilen maküler toksisite teşhisi konuldu.

Göz ameliyatı sonrası hayatı karardı! Kapsülü yırtıldı, ikinci operasyon da çare olmadı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

‘OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ’ YAZMIŞLAR

Yaşadığı süreçte görme kaybının yanı sıra ruhsal sorunlar ve uyku problemleri yaşadığını belirten Guite, tıbbi kayıtlarında ameliyat sırasında ağrı çekmediğinin ve operasyonun başarılı geçtiğinin yazıldığını öğrenince ayrıca tepki gösterdi.

HASTANE YÖNETİMİNDEN ÖZÜR GELDİ

SpaMedica ise Guite'nin iddialarıyla ilgili sorumluluğu kabul etti. Hastanenin avukatları, bakım sürecindeki eksiklikler nedeniyle özür diledi. Guite'in avukatı Arran Macleod da yaşananların önlenebilir hatalar sonucu meydana geldiğini savunarak, müvekkilinin ihtiyaç duyacağı destek ve uyarlamalar için tazminat talebinin değerlendirileceğini açıkladı.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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