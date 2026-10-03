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Sağlık

Pandeminin ardından umut veren gelişme! Ortalama ömür süresi yeniden uzuyor

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Pandeminin ardından umut veren gelişme! Ortalama ömür süresi yeniden uzuyor
Başlık ResmiPandeminin ardından umut veren gelişme! Ortalama ömür süresi yeniden uzuyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel ortalama hayat süresinin 2023'te 73,3 yıla ulaşarak pandemi öncesi 2019'da kaydedilen 73,4 yıla yaklaştığını açıkladı. Rapora göre, küresel ölümlerin yüzde 74'ü bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklandı.

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DSÖ, ortalama hayat süresi, ölüm nedenleri ve hastalık yükündeki eğilimlerin yer aldığı "Küresel Sağlık Tahminleri" başlıklı bir rapor yayımladı.

ORTALAMA HAYAT SÜRELERİ PANDEMİ ÖNCESİ SEVİYELERE YAKIN

Raporda, "Küresel sağlık ortamı gelişmeye devam ediyor ve insanlar daha uzun yaşıyor. Kovid-19 pandemisinin yol açtığı aksaklıkların ardından ortalama küresel hayat süresi pandemi öncesi seviyelere yakın bir düzeye geri döndü. Küresel ortalama hayat süresi 2023'te 73,3 yıla ulaştı. Bu rakam 2019'da kaydedilen 73,4 yıla yaklaştı. Sağlıklı hayat beklentisi ise daha yavaş bir toparlanma göstererek 2023 yılında 62,8 yıla ulaştı ve 2019 seviyesinin 0,4 yıl altında kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Pandeminin ardından umut veren gelişme! Ortalama ömür süresi yeniden uzuyor
Başlık ResmiPandeminin ardından umut veren gelişme! Ortalama ömür süresi yeniden uzuyor

Bulaşıcı olmayan hastalıkların ölümlerde giderek artan bir paya sahip olduğuna işaret edilen raporda, diyabet, demans, ruh sağlığı sorunları ve madde kullanım bozuklukları gibi durumların artan ve değişen bir hastalık yüküne katkıda bulunduğuna değinildi.

10 ÖLÜMDEN 8’İ BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLARDAN KAYNAKLANIYORDU

Raporda, "2023'te küresel ölümlerin yüzde 74'ü bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanırken, bu oran 2000'de yüzde 58 idi." bilgisi paylaşılarak, 2023'te dünyanın önde gelen 10 ölüm nedeninden neredeyse 8'inin bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklandığı hatırlatıldı.

Pandeminin ardından umut veren gelişme! Ortalama ömür süresi yeniden uzuyor
Başlık ResmiPandeminin ardından umut veren gelişme! Ortalama ömür süresi yeniden uzuyor

Bu değişimin tüm gelir seviyelerinde giderek daha belirgin hale geldiği kaydedilen raporda, 2023'te ilk kez bulaşıcı hastalıkların düşük gelirli ülkelerde tüm ölümlerin yarısından daha azını oluşturmasının küresel epidemiyolojik geçişte bir başka adımı gösterdiği ifade edildi.

Pandeminin ardından umut veren gelişme! Ortalama ömür süresi yeniden uzuyor
Başlık ResmiPandeminin ardından umut veren gelişme! Ortalama ömür süresi yeniden uzuyor

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Veri, Dijital Sağlık, Analitik ve Yapay Zeka Departmanı Direktörü Alain Labrique, "Daha uzun yaşamak, halk sağlığının en büyük başarılarından biridir. Bir sonraki zorluk, bu ilave yılların sağlıklı bir şekilde geçirilmesini sağlamak ve sağlık sistemlerinin nüfusun değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde donatılmasını güvence altına almaktır." ifadelerini kullandı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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