Güneş çarpmasına dikkat! Yaşlılar ve bebekler risk altında

Güneş çarpması yüzünden hastaneye başvuranların sayısı arttı, uzmanlar uyardı. Yaşlı ve bebekler risk altında eğer bu belirtiler varsa dikkat!..

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Son günlerde acil servislere güneş çarpması sebebiyle başvuran hasta sayısında belirgin bir artış olduğunu ancak hastaların güneş çarpması yaşadıklarının farkında olmadığını kaydeden Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Cankut Tatlıparmak “Kişi hemen serin ve gölge bir alana alınmalı, giysileri çıkarılarak vücudu soğutulmalıdır. Soğuk su banyosu da etkili bir yöntemdir” dedi.

Güneş çarpmasının başlıca belirtileri arasında baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, konuşma bozukluğu ve nöbetlerin yer aldığını kaydeden Doç. Dr. Tatlıparmak, ayrıca kalp atış hızında artış veya çarpıntı, kas krampları ve bayılma gibi belirtiler de görülebildiğini söylüyor.

Güneş çarpması açısından en riskli gruplar arasında bebekler, yaşlılar ve bazı sağlık sorunları olan bireylerin bulunduğunu da dile getiren Doç. Dr. Tatlıparmak, şöyle devam etti: Özellikle ilk 6 ayındaki bebeklerde termoregülasyon yani vücut sıcaklığını dengeleme yeteneği tam gelişmediğinden bu grup büyük risk altındadır. Yaşlılar da vücutlarının sıvı dengesini koruma yetenekleri azaldığı için yüksek risk taşırlar.”

İLK YARDIMI NASIL YAPALIM?

> Kişi hemen serin ve gölge bir alana alınmalı, giysileri çıkarılarak vücudu soğutulmalıdır.

> Bu amaçla soğuk su veya ile ıslatılmış havlular kullanılabilir. Buz kullanımı ise dikkatli yapılmalı, bu konuda eğitimli sağlık personeli tarafından uygulanmalıdır.

> Eğer kişi bilinçli ve sıvı içebilecek durumdaysa, bol miktarda su verilmelidir.

> Bilinç bulanıklığı olan veya aktif olarak kusan hastalara ağızdan sıvı vermeye çalışılmamalıdır; bu durumda damar yolu ile serum tedavisi gerekebilir.

> Hafif vakalarda ise ağızdan alınan sıvılar ve soğuk su ile duş gibi yöntemler yeterlidir.