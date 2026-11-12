Hastaneye yatmak karbon salınımını artırıyor: Aşılama da çevreci bir yaklaşımdır

COP31’de aşılamanın çevreye katkısına dikkat çekildi. Grip aşısıyla her yıl 65 bin hastane yatışının önlenebildiği belirtilirken, bebeklerin RSV’ye karşı korunmasının sağlık kaynaklı karbon salımını yüzde 60 azaltabileceği açıklandı.

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COP31 kapsamında gerçekleştirilen “Yeşil Sanayileşme” oturumuna katılan Birleşmiş Milletler İklim ve Temiz Hava Koalisyonu temsilcisi Eamon Ryan, aşılamanın da çevreci bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği’nde yapılan bir çalışmaya göre aşılama sayesinde her yıl grip kaynaklı 65 bin hastaneye yatışın önlendiğini ifade eden Ryan “Hastanede yatış süresinin uzaması, yoğun bakım işletimi, sürekli tıbbi malzeme ve ilaç tüketimi yüksek düzeyde karbon emisyonu ve tıbbi atık üretir. Aşılamayla hastalanmanın önüne geçilmesi, sağlık sisteminin genel karbon ayak izini dolaylı olarak azaltır” dedi.

Sanofi’nin küresel 2030 ve 2050 karbon nötr olma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğüne işaret eden Sanofi Avrasya Aşı Genel Müdürü Guilhem Granier ise “Türkiye’de yılda 1 milyon bebek doğuyor. Bunların yüzde 90’ı aşı ile korunulabilir bir enfeksiyon olan RSV virüsüne yakalanır. Büyük oranda hastaneye yatar. Türkiye’de tüm bebekleri RSV’ye karşı korumak üzere yüzde 92 kapsama oranına ulaşılması, RSV’ye bağlı sağlık hizmetlerinden kaynaklanan emisyonları yaklaşık yüzde 60 azaltarak her yıl İstanbul–New York arasında yaklaşık 27 bin gidiş-dönüş uçuşun karbon emisyonuna eş değer bir salımın önlenmesi mümkün olur” diye anlattı.

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