Hatay'da Rapunzel sendromlu genç kızın karnından 2 kilogram kıl yumağı çıktı

Hatay'da karın ağrısıyla hastaneye başvuran 20 yaşındaki genç kızın karnından 50 santimetre boyutunda ve yaklaşık 2 kilogram ağırlığında kıl yumağı çıktı. Genç kızda 15 yıldır saç yeme alışkanlığı olduğu öğrenildi.

Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Ö.A. isimli genç kız, İskenderun Devlet Hastanesi'nin acil servisine başvurdu.

Yapılan tetkiklerde; 20 yaşındaki Ö.A.'nın midesinde yabancı cisim olduğu ve midesinde yırtık olduğu tespit edildi.

Hastanın durumu üzerine Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Süleyman Belli ve ekibi, acil ameliyat kararı aldı.

Cerrah Belli ve ekibi tarafından yaklaşık 1 saatte ivedilikle gerçekleştirilen ameliyatta Ö.A.'nın karnından 50 santimetre boyutunda ve yaklaşık 2 kilogram ağırlığında kıl yumağı çıktı.

Midesinde yaklaşık 1 santimetrelik delik oluşan genç kızın ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Uzmanların genç kızla yaptıkları görüşmelerde Ö.A.'nın 15 yıldır saç yeme alışkanlığı olduğu öğrenildi.

Genç kızın sağlığına kavuşabilmesi için psikiyatri tarafından destek verileceği ifade edildi.

"MİDENİN İÇİNDEKİ KILLARI VE GERİ KALAN ARTIKLARIN HEPSİNİ TEMİZLEDİK"

Genel Cerrah Dr. Süleyman Belli, "Şu an hastanın genel durumu çok iyi. Saç yeme hastalığı uluslararası literatürde 'Rapunzel sendromu' bunun için psikiyatriden destek alacağız, hasta için ne gerekiyorsa yapılacak. 15 yıldan beri belki saç yeme hastalığı var trikofaji dediğimiz. Gereğini yaptık Allah'a çok şükür her şey yolunda, hastamız da iyi durumda" dedi.

RAPUNZEL SENDROMU NEDİR?

Rapunzel sendromu veya saç yeme hastalığı olarak bilinen trikofaji, kişinin saçlarını koparması, yemesi ya da yutması şeklinde tekrar eden psikolojik bir rahatsızlıktır.

Tıp literatüründe trikofajinin belirtileri şu şekilde sıralanıyor:

Kısmi saç kaybı

Mide bulantısı ve kusma

Mide ve karın ağrısı

Kabızlık ya da ishal

Kilo kaybı veya kilo alamama

Ağız kokusu

Cilt üzerinde ortaya çıkan yaralar

RAPUNZEL SENDROMU NEDEN OLUR?

Tırnak yeme alışkanlığı gibi, dürtü kontrol bozukluğu sınıfında değerlendirilen Rapunzel sendromunun nedeni kesin olarak bilinemiyor.

Uzmanların verdikleri bilgilere göre yapılan araştırmalar, genetik yatkınlık, çevre faktörleri ve birtakım psikolojik rahatsızlıkların bu durumu tetiklediğini gösteriyor. Trikofajiye neden olabilecek risk faktörleri şu şekilde sıralanıyor:

Genetik: Saç yeme hastalığı gibi aile fertlerinde de benzer bozukluğu olan kişilerde ortaya çıkma riski daha fazladır.

Yaş Faktörü: Yapılan araştırmalara göre trikofaji gibi dürtü kontrol bozuklukları en sık çocukluk ve ergenlik dönemlerinde görülüyor.

Cinsiyet Faktörü: Saç ve yeme hastalığı erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görülüyor.

Psikolojik Faktörler: Duygu durum bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), stres, kaygı, depresyon gibi çeşitli psikolojik rahatsızlığı olan kişilerde trikofaji gibi davranış bozuklukları ortaya çıkabilir.

Uzmanların ifadelerine göre kişiler saç yeme davranışını çoğu zaman farkında olmadan yapıyor ve öncesinde genellikle aşırı stres gibi durumlara maruz kalıyor. Bu davranışları da genellikle yalnız oldukları zamanlarda gerçekleştiriyorlar. Bu yüzden bu sendromun tespit edilmesi zor ve belli bir zaman sonra olabiliyor.