Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Hemen elinize bakın… Parmaklarınız ‘psikopatlık’ eğiliminizi ele veriyor

    Kaynak: Daily Mail / Düzenleyen:

    İnsanların parmaklarını mercek altına alan bir çalışmada, Kanadalı bilim adamları ilginç sonuçlara erişti. Araştırmada, parmak uzunluğuyla psikopatlık arasında gizemli bir ilişki olduğu tespit edildi.

    Hemen elinize bakın… Parmaklarınız ‘psikopatlık’ eğiliminizi ele veriyor
    Sağlık Haberleri  / Daily Mail

    Yapılan bir araştırma, yüzük parmağı işaret parmağından daha uzun olan kişilerin psikopatik eğilimlere sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

    Quebec'teki Centre de Recherche Charles-Le Moyne araştırma merkezindeki uzmanlar, psikopatlık eğilimlerin ‘biyolojik kökenli' olabileceğini vurguladı.

    Hemen elinize bakın… Parmaklarınız ‘psikopatlık’ eğiliminizi ele veriyor

    80 KİŞİNİN ELLERİ İNCELENDİ

    Journal of Psychiatric Research dergisinde yayımlanan çalışmada, amfetamin kullanım bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu ya da her ikisinin de klinik tanısını almış 44 kişi ve 36 sağlıklı kontrol deneği olmak üzere 80 katılımcının elleri incelendi.

    Araştırmacılar katılımcıların sağ ellerinin ayrıntılı taramalarını aldı ve çalışmaya katılan kişiler çeşitli psikolojik değerlendirmelerden geçirildi. Testlerden alınan puanlar sonucu, deneğin daha yüksek düzeyde psikopatik ve antisosyal özelliklere sahip olup olmadığı ortaya çıktı.  

    Hemen elinize bakın… Parmaklarınız ‘psikopatlık’ eğiliminizi ele veriyor

    YÜZÜK PARMAĞINIZ İŞARET PARMAĞINDAN UZUNSA…

    Sonuçlarda, yüzük parmağının işaret parmağından uzun olmasıyla psikopatlık arasında bir bağ keşfedildi.  Parmak oranı olarak da bilinen 2D:4D'nin (işaret parmağının daha kısa olması) düşük olduğu bireylerde psikopatlık eğiliminin daha fazla olduğu kaydedildi. 

    Hemen elinize bakın… Parmaklarınız ‘psikopatlık’ eğiliminizi ele veriyor

    ERKEKLERDE VE SPORCULARDA YAYGIN

    Öte yandan çalışmada, herhangi bir psikopatik eğilimden bağımsız olarak, erkeklerin kadınlardan daha düşük 2D:4D oranına sahip olma eğiliminde olduğuna vurgu yapıldı. 

    Testosteron seviyesiyle ilgili olan bu oran, hem erkeklerde hem de kadınlarda sporda daha iyi performansla ilişkilendirildi.

    Örneğin, daha önce 104 kadın Olimpiyat sporcusunun 2D:4D oranları incelenmiş ve bunların genel nüfusa göre çok daha düşük olduğu tespit edilmişti.

    Bu oran aynı zamanda futbolcularda da daha güçlü kavrama ve daha yüksek sıçrama yeteneğiyle de ilişkilendirilmişti.

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: Daily Mail
    ParmakKişilikKişilik AnaliziPsikoloji
    Haberler > Sağlık > Hemen elinize bakın… Parmaklarınız ‘psikopatlık’ eğiliminizi ele veriyor
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Bitkisel ilaçlara dikkat, zararsız sanılıyor ama böbrekleri bitiriyor - SağlıkBitkisel ilaçlara dikkat, zararsız sanılıyor ama böbrekleri bitiriyorCovid geçirmeyenlerin sırrı ortaya çıktı - SağlıkCovid geçirmeyenlerin sırrı ortaya çıktıSofrada kanser tehlikesi... Yemek tuzunda mikroplastik bulundu - SağlıkSofrada kanser tehlikesi... Yemek tuzunda mikroplastik bulunduHastaneler doldu taştı, uzmanından tedbir çağrısı: Sarılmayın, tokalaşmayın - SağlıkUzmanından tedbir çağrısı: Sarılmayın, tokalaşmayınYerli ve millî ilaç üretimine önem verilecek - SağlıkYerli ve millî ilaç üretimine önem verilecekHamilelikte varis hayatı tehdit ediyor - SağlıkHamilelikte varis hayatı tehdit ediyorMedikal Estetik Derneği Başkanı Dr. Yasemin Savaş uyardı: Abartılı estetik halk sağlığı problemi oldu - SağlıkMedikal Estetik Derneği Başkanı Dr. Yasemin Savaş uyardı: Abartılı estetik halk sağlığı problemi oldu3 salgın bir arada, özellikle çocukları etkiliyor! Bakan Koca ve Ateş Kara "maske takın" diyerek uyardı - SağlıkTürkiye 3 virüsün etkisi altındaTürk kahvesinin içine bir kaşık ekleyin, bağırsakları coşturuyor ve kabızlığı bitiriyor - SağlıkTürk kahvesinin içine bir kaşık ekleyin, bağırsakları coşturuyor ve kabızlığı bitiriyorBu besin adeta kansersavar! Her lokmasında şifa bulacaksınız: İşte Osman Müftüoğlu’nun sır gibi sakladığı reçetesi - SağlıkBu besin adeta kansersavar! Her lokmasında şifa bulacaksınız: İşte Osman Müftüoğlu’nun sır gibi sakladığı reçetesi
    Sonraki Haber Yükleniyor...