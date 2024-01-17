Hemen elinize bakın… Parmaklarınız ‘psikopatlık’ eğiliminizi ele veriyor

17 Ocak 2024 11:25 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 11:37

Yapılan bir araştırma, yüzük parmağı işaret parmağından daha uzun olan kişilerin psikopatik eğilimlere sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Quebec'teki Centre de Recherche Charles-Le Moyne araştırma merkezindeki uzmanlar, psikopatlık eğilimlerin ‘biyolojik kökenli' olabileceğini vurguladı.

80 KİŞİNİN ELLERİ İNCELENDİ

Journal of Psychiatric Research dergisinde yayımlanan çalışmada, amfetamin kullanım bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu ya da her ikisinin de klinik tanısını almış 44 kişi ve 36 sağlıklı kontrol deneği olmak üzere 80 katılımcının elleri incelendi.

Araştırmacılar katılımcıların sağ ellerinin ayrıntılı taramalarını aldı ve çalışmaya katılan kişiler çeşitli psikolojik değerlendirmelerden geçirildi. Testlerden alınan puanlar sonucu, deneğin daha yüksek düzeyde psikopatik ve antisosyal özelliklere sahip olup olmadığı ortaya çıktı.

YÜZÜK PARMAĞINIZ İŞARET PARMAĞINDAN UZUNSA…

Sonuçlarda, yüzük parmağının işaret parmağından uzun olmasıyla psikopatlık arasında bir bağ keşfedildi. Parmak oranı olarak da bilinen 2D:4D'nin (işaret parmağının daha kısa olması) düşük olduğu bireylerde psikopatlık eğiliminin daha fazla olduğu kaydedildi.

ERKEKLERDE VE SPORCULARDA YAYGIN

Öte yandan çalışmada, herhangi bir psikopatik eğilimden bağımsız olarak, erkeklerin kadınlardan daha düşük 2D:4D oranına sahip olma eğiliminde olduğuna vurgu yapıldı.

Testosteron seviyesiyle ilgili olan bu oran, hem erkeklerde hem de kadınlarda sporda daha iyi performansla ilişkilendirildi.

Örneğin, daha önce 104 kadın Olimpiyat sporcusunun 2D:4D oranları incelenmiş ve bunların genel nüfusa göre çok daha düşük olduğu tespit edilmişti.

Bu oran aynı zamanda futbolcularda da daha güçlü kavrama ve daha yüksek sıçrama yeteneğiyle de ilişkilendirilmişti.