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    Hepsinin faydası ayrı… Avuç avuç kuruyemiş yemeniz için birçok neden var…

    Vitamin, mineral, posa, protein kaynağı olan kuruyemişler ve tohumlar adeta birer sağlık kaynağı. Kuruyemişlerin kalp sağlığından kansere, cilt güzelliğinden nörolojik bozukluklara kadar birçok alanda fayda sağladığını belirten Diyetisyen Betül Serttaş, hangisinin neye iyi geldiğini söyledi.

    Hepsinin faydası ayrı… Avuç avuç kuruyemiş yemeniz için birçok neden var…
    Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sağlıklı yağ zengini kuruyemişlerin faydaları saymakla bitmiyor. Diyetisyen Betül Serttaş, en sağlıklı kuruyemişleri ve kanıtlanmış faydalarını sıralıyor. 

    FINDIK: KALP DAMAR SAĞLIĞINI KORUYOR

    Adeta bir antioksidan deposu olan fındıklar E vitamini, folik asit, tekli doymamış yağ asitleri ve proantosiyanidinlerin en iyi besin kaynaklarındandır. Sağlıklı, capcanlı, diri bir cilde, güçlü saç ve tırnaklara sahip olmanızı sağlar. Tekli doymamış yağlar ise vücuttan hasar oluşturan maddeleri uzaklaştırır, kan yağlarını düşürür, hücre bütünlüğünü, gözde retina tabakasını ve beyni korur. İtalya'da yapılan kapsamlı bir bilimsel çalışma 1 ay boyunca günde 30-45 gr yani yaklaşık 1-1.5 avuç kadar tuzsuz, kavrulmamış fındık tüketen bireylerin kalp damar sağlığını olumsuz etkileyen LDL kolesterol düzeyinin azaldığını göstermiştir.

    BADEM: KİLO VERMEYE YARDIMCI

    Badem yaşam için elzem olan minerallerden zengin, süper antioksidan besindir. Kan basıncını düşürücü etki oluşturur, kötü kolesterol LDL'yi düşürürken iyi kolesterol HDL'nin artmasını sağlar. Bu sayede kalbi ve kalbe giden damarları korur. Çinko içeriğinin de etkisiyle düzenli çiğ badem tüketimi güçlü ve parlak saçlara fayda sağlamakta, tırnak kırılmalarının önüne geçmektedir.

    YER FISTIĞI: KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR

    Lezzetinin yanı sıra ekonomik olmasıyla ön plana çıkan yer fıstığı, çerez olarak ya da günde bir yemek kaşığı fıstık ezmesi olarak kahvaltılara ve ara öğünlere eklenebilir. Yer fıstığı metabolizmanın düzenlenmesinde görev alan B1, B3, B6 ve folik asit vitaminlerini ve cilt kuruluğunu önleyen, antioksidan E vitaminini yüksek miktarda içerir. E vitamini açısından zengin bir besin olması dışında B grubu vitaminler ile fosfor, magnezyum, potasyum mineralleri de bulunur. Folattan zengin olması nedeniyle bilişsel gerilemenin önüne geçerek beyin gelişimine katkı sağlar. Çalışmalar günde bir avuç yer fıstığı yemenin kan şekeri ve kan yağları üzerine olumlu etki oluşturduğunu gösteriyor.

    CEVİZ: ANTİOKSİDAN KAYNAĞI, YAŞLANMAYI GECİKTİRİYOR

    Vitamin ve minerallerin yanı sıra süper bir antioksidan olan ellagik asit kaynağı olan ceviz, cildin elastik ve nemli olmasını sağlar. Kalp dostu en iyi kuruyemiştir. İçerdiği yüksek oranda alfa linoleik asit sayesinde kalp ritmindeki düzensizlikleri önlediği bilinmektedir. Omega-3’ün en iyi bitkisel kaynaklarından biridir.

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SağlıkKuruyemişFındıkCeviz
    Haberler > Sağlık > Hepsinin faydası ayrı… Avuç avuç kuruyemiş yemeniz için birçok neden var…
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