İlaç gibi... Kaliteli uyku spor yaralanmalarını hızlı iyileştiriyor

Kaliteli bir uykunun inflamasyonu düzenlemek, kas dokusunun yenilenmesini desteklemek ve nörolojik toparlanmayı hızlandırmak gibi birçok fizyolojik mekanizma üzerinden iyileşmeye doğrudan katkıda bulunduğunu belirten uzmanlar, spor yaralanması geçirenlere iyi uyumayı tavsiye ediyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Bilimsel çalışmaların uyku süresi ve kalitesinin tendon iyileşmesi, kas protein sentezi ve bağ dokusu tamiri üzerinde belirleyici etkisi olduğunu gösterdiğini söyleyen Yataş Bedding Uyku Kurulu Üyesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Berhan Bayram, “Derin uyku evrelerinde, büyüme hormonu salınımı zirve yapar; bu hormon kolajen sentezini, kas yenilenmesini ve kemik iyileşmesini artırarak doku tamir süreçlerini hızlandırır. Uyku eksikliği durumunda ise vücudun salgıladığı sitokinlerle ödem artar, ağrı eşiği düşer ve iyileşme süreci uzar; bu da iyileşme sürecinin uzamasına, ödem artışına ve ağrı eşiğinin düşmesine yol açmaktadır. Özellikle iyileşme süresinin uzun olduğu spor yaralanmaları sonrasında, travmaya bağlı ağrı ve psikolojik stres, sporcularda uykusuzluk gelişimine neden olabilir. Uykusuzluk, yara iyileşmesi üzerinde olumsuz etkiler” dedi.