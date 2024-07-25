İlk defa bir Türk araştırmacıya verildi! Kadınlara umut oldu Avrupa’dan büyük ödül kazandı

Kadınlarda hücre yaşlanması sebebiyle ortaya çıkan üreme problemlerine umut ışığı olan çalışmalarıyla bilinen İspanya’daki Genomik Düzenleme Merkezi (CRG) Grup Lideri Doç. Dr. Elvan Böke, Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütünün (EMBO) bu yılki büyük ödülünün sahibi oldu. Bu prestijli ödüle layık görülen ilk Türk bilim insanı olan Böke, çalışmalarıyla Sabri Ülker Vakfının 2023’teki Bilim Ödülü’nü de kazanmıştı.

ZİYNET KOCABIYIK'IN HABERİ - Kadınlarda hücre yaşlanması sebebiyle ortaya çıkan üreme problemlerine umut ışığı olan çalışmalarıyla bilinen İspanya’daki Genomik Düzenleme Merkezi (CRG) Grup Lideri Doç. Dr. Elvan Böke, Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütünün (EMBO) bu yılki büyük ödülünün sahibi oldu. Bu prestijli ödüle layık görülen ilk Türk bilim insanı olan Böke, çalışmalarıyla Sabri Ülker Vakfının 2023’teki Bilim Ödülü’nü de kazanmıştı. Böke, bu ödülü doğurganlığın ve geç anneliğin önündeki en büyük engellerden biri olan yumurta yaşlanmasıyla ilgili çalışmaları sebebiyle aldı.

İLERİ YAŞTA ANNELİK HAYAL DEĞİL

Sabri Ülker Vakfı Genel Sekreteri Özlem Üliç Çatar, Doç. Dr. Elvan Böke’nin ilk olarak Sabri Ülker Vakfı tarafından ödüllendirilen kadınlarda üreme yaşlanmasını merkeze alan çalışmalarının biyoloji ve tıp alanında uzun süre konuşulacağını belirterek “Bu çalışmalar, hem erken yaşta yumurta yaşlanması olan hem de ileri yaşta anne olmak isteyen kadınlar için umut olacaktır. Elvan Hoca’mızın çalışmalarının biyoloji ve tıp alanlarında üstün araştırmaları teşvik edip destekleyen bağımsız Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü tarafından da ödüllendirilmesinden dolayı gurur duyduk” dedi.