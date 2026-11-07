Bodrum'da kruvaziyer turu sırasında fenalaşarak bilincini kaybeden 75 yaşındaki İngiliz turistin nefes borusunda 7 santimetrelik yırtık tespit edildi. Hayati tehlike geçiren turist, Türk doktorların gerçekleştirdiği başarılı ameliyat ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Türk doktorlara teşekkür eden Cotterill, "Şimdi yeniden 21 yaşımdayım" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

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Eşiyle yaklaşık bir ay önce kruvaziyer turuyla Bodrum'a gelen Bernard Cotterill, gemide henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden rahatsızlanarak bilincini kaybetti.

Geminin sağlık ekibince entübe edilen turist, acil olarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede nefes borusunda yaklaşık 7 santimetrelik yırtık tespit edilen Cotterill, hayati tehlike nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Boyun bölgesinde de ileri derecede şişlik görülen hastanın tedavisi için hızlıca müdahale edildi.

İngiliz turistin hayatını Türk doktorlar kurtardı! "Şimdi yeniden 21 yaşımdayım"

NEFES BORUSUNDAKİ YIRTIK AMELİYATLA ONARILDI

Operasyonu gerçekleştiren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Ayten Güner Akbıyık, bronkoskopiyle yırtığın yerini ve boyutunu belirlediklerini söyledi.

Yaralanmanın nadir görüldüğünü ve ölümcül sonuçlara yol açabildiğini belirten Akbıyık, yırtığın yemek borusuna yakın olması nedeniyle ameliyatın titizlikle gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yırtık bölgesinin dikişlerle onarıldığını ve yemek borusuyla soluk borusu arasında geçiş oluşmaması için canlı dokuyla desteklendiğini anlatan Akbıyık, hastanın ameliyat sonrası yoğun bakımda takip edildiğini kaydetti.

Solunum fizyoterapisi ve fizik tedavi sürecinin ardından Cotterill'in tamamen sağlığına kavuştuğunu belirten Akbıyık, "Ölüm oranı oldukça yüksek bu ciddi yaralanmayı başarıyla tedavi edip hastamızı ülkesine uğurlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

İngiliz turistin hayatını Türk doktorlar kurtardı! "Şimdi yeniden 21 yaşımdayım"

"ŞİMDİ YENİDEN 21 YAŞIMDAYIM"

Sağlığına kavuşan Bernard Cotterill ise Türk doktorların kendisine ikinci bir hayat verdiğini söyledi.

Türkiye'ye 15 yıl önce de kruvaziyer turuyla geldiğini belirten Cotterill, "Doktorlar harika, kesinlikle olağanüstüler. Ne yapıyor, nasıl başarıyorlar hiçbir fikrim yok. Sanki ikinci bir hayat, siyahla beyaz gibi. Yaşım 75 ve muhtemelen şimdi yeniden 21 yaşıma döndüm" ifadelerini kullandı.

İngiliz turistin hayatını Türk doktorlar kurtardı! "Şimdi yeniden 21 yaşımdayım"

“HERKES KRALİYET AİLESİNDEN BİRİYMİŞ GİBİ İLGİLENDİ”

Hastanede gördüğü ilgiden de etkilendiğini dile getiren Cotterill, "Doktorlardan temizlikçilere ve tercümanlara kadar herkes kraliyet ailesinden biriymiş gibi ilgilendi. Bu harika cerraha çok şey borçluyum" diye konuştu.

Cotterill'in 47 yıllık eşi Hazel Elizabeth Cotterill de gemi doktorunun yönlendirmesiyle başvurdukları hastanede doğru karar verdiklerini anladıklarını belirterek, eşinin hayatını kurtaran cerraha ve sağlık ekibine teşekkür etti.

Yaklaşık üç hafta hastanede tedavi gören İngiliz turistin taburcu edilmesinin ardından eşiyle ülkesine uğurlanması planlanıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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