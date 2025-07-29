İshalli çocuğa da bol bol su verin! Sıvı kaybı ölümcül olabilir

Yaz aylarında ishaller çocukluk çağında en sık karşılaşılan hastalıklar arasında yer alıyor. Nasıl ki kışın üst solunum yolu enfeksiyonları ön plandaysa, yaz mevsiminde de bulaşıcı ishaller, çocuklarda görülen hastalıkların başında geliyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Acıbadem Fulya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Matben, çocuklarda gelişen ishallerde en çok dikkat edilen konulardan birinin sıvı ve elektrolit kaybı olduğunu belirterek şu sözleri sarf etti: