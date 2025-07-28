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Uzmanlardan cevap geldi! Kalp kırıklığı gerçekten öldürüyor mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Uzmanlardan cevap geldi! Kalp kırıklığı gerçekten öldürüyor mu?
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Danimarka’da yapılan bir araştırma, sevdiklerini kaybettikten sonra bu durumun etkisinden uzun süre çıkamayan kişilerin ölüm riskinin neredeyse iki kat arttığını ortaya koydu. Araştırma, kalp damar hastalıkları ve ruhsal sorunların bu süreçte belirleyici olduğunu vurguluyor. 

Danimarkalı bilim insanları ilginç bir çalışmaya imza attı. Araştırmaya göre yakınını kaybettikten sonra bu süreci uzun süre atlatamayan kişilerin, kısa süre içinde atlatabilenlere kıyasla yüzde 88 oranında daha yüksek ölüm riski taşıdığı belirlendi. 

Öte yandan, sevdiklerinin kaybıyla başa çıkamayanların sağlık hizmetlerini daha fazla kullandığı ve akıl sağlığı sorunlarına daha açık olduğu gözlemlendi.

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Araştırma ekibinden Dr. Nielsen, risk altındaki kişilerin pratisyen hekimler tarafından erken fark edilebileceğini, bu kişilerin psikolojik destek ve takip hizmetlerine yönlendirilebileceğini vurguladı.

10 YIL BOYUNCA TAKİP EDİLDİLER

Araştırma kapsamında, 2012’den bu yana yakınlarını kaybetmiş yaş ortalaması 62 olan 1735 kişi 10 yıl boyunca takip edildi.Katılımcılara düzenli anketler gönderilerek üzüntü semptomlarının düzeyi belirlendi.

Uzmanlardan cevap geldi! Kalp kırıklığı gerçekten öldürüyor mu? - 2. Resim

ÖLÜM RİSKİ DAHA YÜKSEK!

Grubun yüzde 66’sı eşini, yüzde 27’si bir ebeveynini, yüzde 7’si ise çok sevdiği bir başka kişiyi kaybetti. Sürekli hüzün içinde yaşayan yüzde 6’lık kesimin ölüm riski, düşük yaşayanlara kıyasla yüzde 88 daha yüksek çıktı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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