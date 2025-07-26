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Mide problemiyle başvurdu, hastalığı başka çıktı! Erken evrede fark ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mide problemiyle başvurdu, hastalığı başka çıktı! Erken evrede fark ettiler
Sağlık, Akciğer Kanseri, Ameliyat, Teknoloji, Haber
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

76 yaşındaki Fatma Slem’in mide şikayetleriyle başvurduğu rutin kontrolde, erken evrede tespit edilen bir akciğer nodülü hayatını kurtardı. Başka bir sağlık kuruluşunda çekilen tomografide fark edilen ve “buzlu cam nodülü” olarak tanımlanan oluşum, hemen kontrol altına alındı.

Mide şikayetleri nedeniyle hastaneye başvuran 76 yaşındaki Fatma Slem’in, erken evrede fark edilen bir akciğer nodülü sayesinde hayatı değişti. 

BÜYÜYEN KİTLE TAKİBE ALINDI

İlk olarak başka bir sağlık kuruluşunda çekilen tomografide fark edilen ve "buzlu cam nodülü" olarak adlandırılan kitle, takip altına alındı. Fatma Slem, büyüyen kitlenin yeniden değerlendirilmesiyle Prof. Dr. Hakkı Ulutaş ve multidisipliner onkoloji konseyi tarafından ameliyata alındı. Kapalı (uniportal VATS) yöntemle yapılan başarılı operasyon sonrasında, Fatma Slem kısa sürede sağlığına kavuştu. 

KISA SÜREDE TOPARLADI

Yaşadığı bu durumla ilgili erken tanının önemine dikkat çeken Slem, "Aslında mide problemim için başvurmuştum. Tomografide akciğerimde bir nodül tespit edildi. Ameliyatım kapalı yöntemle gerçekleşti. Çok kısa sürede toparladım ve şu anda gayet iyiyim" dedi.

Mide problemiyle başvurdu, hastalığı başka çıktı! Erken evrede fark ettiler - 1. Resim

BÖLGEDE BİR İLK…

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hakkı Ulutaş, operasyon süreciyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Hastamızın sağ üst apikal segmentinde, halk arasında 'buzlu cam' olarak bilinen bir nodül tespit edildi. Gözlem sürecinde nodülün büyüdüğünü gördük. Onkoloji konseyinde değerlendirme sonucu cerrahi kararı verildi. Cerrahi müdahale, minimal invaziv tekniklerden biri olan uniportal VATS (video yardımlı torakoskopik cerrahi) yöntemiyle gerçekleştirildi. Nodülün yerinin belirlenmesinde girişimsel radyoloji ile iş birliği yapılarak, ameliyat öncesinde işaretleme yapıldı. Patoloji sonucunda erken evre akciğer kanseri olduğu belirlendi. Lenf nodlarında herhangi bir yayılım tespit edilmediği için hastamıza ek bir tedavi gerekmedi" diye konuştu.

Ayrıca Prof. Dr. Ulutaş, girişimsel radyoloji destekli bu uygulamanın hastanede ve bölgede ilklerden biri olduğunu vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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