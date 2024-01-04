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    İşitme kaybı olan kişilerde cihan kullananlar daha uzun yaşayabilir

    ABD'de yapılan bir araştırma, işitme kaybı olan kişilerden cihaz kullananların, kullanmayanlara kıyasla daha uzun yaşayabileceğini ortaya koydu. Çalışmada, tedavi edilmeyen işitme kaybının yaşam süresinin kısalmasına yol açabileceği öne sürüldü.

    İşitme kaybı olan kişilerde cihan kullananlar daha uzun yaşayabilir
    Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Güney California Üniversitesinden araştırmacılar, işitme kaybının ömrü kısalttığına dair bir araştırmadan esinlenerek, işitme cihazının insan ömrü üzerindeki etkisini inceledi.

    10 BİN KİŞİ İNCELENDİ 

    Ulusal Sağlık ve Beslenme Değerlendirme Anketi'nin 1999-2012 yıllarında yaklaşık 10 bin işitme kaybı olan kişi üzerinden elde ettiği verileri inceleyen araştırmacılar, bu kişilerle tekrar temasa geçerek şu anki sağlık durumlarını sorguladı.

    Bu kişilerden 1863'ü işitme kaybı olduğunu belirtirken 237'si düzenli olarak işitme cihazı kullandığını bildirdi.

    YÜZDE 24’LÜK ARTIŞ

    Araştırma sonucunda, işitme kaybı olan kişiler arasında cihaz kullananların, kullanmayanlara kıyasla daha uzun yaşama olasılığının yüzde 24 arttığı ortaya çıktı.

    Araştırmanın başyazarı Dr Janet Choi, "Bu sonuçlar heyecan verici çünkü işitme cihazlarının insanların sağlığı üzerinde koruyucu etkisi olabileceği ve erken ölümü önleyebileceği önerisini sunuyor." ifadesini kullandı.

    Araştırmanın sonuçları, "The Lancet Healthy Longevity" dergisinde yayımlandı.

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Işitme KaybıIşitme CihazıAraştırma
    Haberler > Sağlık > İşitme kaybı olan kişilerde cihan kullananlar daha uzun yaşayabilir
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