Ispanak yerken bilmeden hata yapıyoruz! Mideyi perişan ediyor, kansere davetiye çıkarıyor

Sağlıklı beslenmede vazgeçilmez olan ıspanak, yemeği yapılıp tekrar tekrar ısıtıldığında tehlikeli bir hal alıyor. Uzmanlar ve araştırmalar, bu şekilde yenilen ıspanağın zararını gözler önüne seriyor.

Ispanak, tek bir porsiyonda yüksek miktarda demir, C ve E vitaminleri, potasyum ve magnezyum içeren son derece besleyici bir seçenek. Hazırladığımız içeceklere, soslara ve salatalara bir avuç dolusu ıspanak koymak, diyetinize daha fazla sebze eklemenin kolay bir yolu. Ispanak tüketmek önemli vitaminleri almak için harika bir yöntem olsa da, uzmanlar yemeğini yaptıktan sonra yeniden ısıtmanın sağlığınız için zararlı olabileceğini söylüyor.

KANSEROJEN ETKİ YAPIYOR

WebMD'ye göre ıspanak, kanser ve diğer kronik sağlık sorunları riskinizi azaltmaya yardımcı olabilecek nitratlarla dolu. Ancak Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) göre çok fazla nitrat alımı, özellikle çocuklar için ‘ciddi sağlık etkilerine’ yol açabilir. İran'daki Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, pişirmenin ıspanaktaki nitrat seviyelerini önemli ölçüde artırdığını gösterirken, başka bir araştırma ise tavada kızartmanın nitrat içeriğini %31 oranında artırdığını ortaya koyuyor.

Ayrıca, ıspanağını yüksek ısıda pişirdiğinizde, nitratlar kanserojen olan nitrozaminlere dönüşebiliyor. Sıcak sıcak yendiğinde ise mideyi perişan ediyor. Bu bileşiklerin potansiyel olarak tehlikeli miktarlarına maruz kalmamak için ıspanağı tekrar tekrar ısınmaktan kaçınmak gerekiyor.

YÜKSEK ISIDAN UZAK DURUN

Tüm bu araştırmalar, nitratlara aşırı maruz kalmamak için artan ıspanağınızı atmanız gerektiği anlamına gelmiyor, güvenli bir şekilde yeniden ısıtmak mümkün. Uzmanlar, “Ispanak yemeğini çok yüksek sıcaklıklarda ısıtmadığınızdan emin olun” diyor. Yani ıspanağı tekrar yemek istediğinizde ısıtırken, mikrodalgada tam güçten veya ocakta harlı ateşten uzak durun. Mikrodalgayı kullanmak istiyorsanız, ısıyı orta veya düşük dereceye ayarlamayı ve ara sıra karıştırmak için duraklamayı deneyin.

HAFİFÇE SOTELEYİN YA DA ÇİĞ TÜKETİN

Ispanağınızı ısıtmak için ocağı da kullanabilirsiniz, ancak yine ısıyı orta-düşük veya düşük seviyede tutun. Yemeğini yaparken de sadece hafifçe soteleyin ve ardından ocaktan alın. Nitrattan tamamen kaçınmak için ıspanağı çiğ olarak salatalarda veya smoothie'de tüketin.