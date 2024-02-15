Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Ispanak yerken bilmeden hata yapıyoruz! Mideyi perişan ediyor, kansere davetiye çıkarıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ispanak yerken bilmeden hata yapıyoruz! Mideyi perişan ediyor, kansere davetiye çıkarıyor
    Ispanak, Kanser, Mide, Nitrat, Haber

    Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sağlıklı beslenmede vazgeçilmez olan ıspanak, yemeği yapılıp tekrar tekrar ısıtıldığında tehlikeli bir hal alıyor. Uzmanlar ve araştırmalar, bu şekilde yenilen ıspanağın zararını gözler önüne seriyor.

    Ispanak, tek bir porsiyonda yüksek miktarda demir, C ve E vitaminleri, potasyum ve magnezyum içeren son derece besleyici bir seçenek. Hazırladığımız içeceklere, soslara ve salatalara bir avuç dolusu ıspanak koymak, diyetinize daha fazla sebze eklemenin kolay bir yolu. Ispanak tüketmek önemli vitaminleri almak için harika bir yöntem olsa da, uzmanlar yemeğini yaptıktan sonra yeniden ısıtmanın sağlığınız için zararlı olabileceğini söylüyor.

    Ispanak yerken bilmeden hata yapıyoruz! Mideyi perişan ediyor, kansere davetiye çıkarıyor

    KANSEROJEN ETKİ YAPIYOR

    WebMD'ye göre ıspanak, kanser ve diğer kronik sağlık sorunları riskinizi azaltmaya yardımcı olabilecek nitratlarla dolu. Ancak Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) göre çok fazla nitrat alımı, özellikle çocuklar için ‘ciddi sağlık etkilerine’ yol açabilir. İran'daki Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, pişirmenin ıspanaktaki nitrat seviyelerini önemli ölçüde artırdığını gösterirken, başka bir araştırma ise tavada kızartmanın nitrat içeriğini %31 oranında artırdığını ortaya koyuyor.

    Ayrıca, ıspanağını yüksek ısıda pişirdiğinizde, nitratlar kanserojen olan nitrozaminlere dönüşebiliyor. Sıcak sıcak yendiğinde ise mideyi perişan ediyor. Bu bileşiklerin potansiyel olarak tehlikeli miktarlarına maruz kalmamak için ıspanağı tekrar tekrar ısınmaktan kaçınmak gerekiyor.

    YÜKSEK ISIDAN UZAK DURUN

    Tüm bu araştırmalar, nitratlara aşırı maruz kalmamak için artan ıspanağınızı atmanız gerektiği anlamına gelmiyor, güvenli bir şekilde yeniden ısıtmak mümkün. Uzmanlar, “Ispanak yemeğini çok yüksek sıcaklıklarda ısıtmadığınızdan emin olun” diyor. Yani ıspanağı tekrar yemek istediğinizde ısıtırken, mikrodalgada tam güçten veya ocakta harlı ateşten uzak durun. Mikrodalgayı kullanmak istiyorsanız, ısıyı orta veya düşük dereceye ayarlamayı ve ara sıra karıştırmak için duraklamayı deneyin.

    Ispanak yerken bilmeden hata yapıyoruz! Mideyi perişan ediyor, kansere davetiye çıkarıyor

    HAFİFÇE SOTELEYİN YA DA ÇİĞ TÜKETİN

    Ispanağınızı ısıtmak için ocağı da kullanabilirsiniz, ancak yine ısıyı orta-düşük veya düşük seviyede tutun. Yemeğini yaparken de sadece hafifçe soteleyin ve ardından ocaktan alın. Nitrattan tamamen kaçınmak için ıspanağı çiğ olarak salatalarda veya smoothie'de tüketin.

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Sağlık > Ispanak yerken bilmeden hata yapıyoruz! Mideyi perişan ediyor, kansere davetiye çıkarıyor
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Arkadaşının ısrarı ile gitti, ayırdığı 5 dakika ile hayatı kurtuldu! Şimdi herkesi uyarıyor - SağlıkArkadaşının ısrarı ile gitti, 5 dakika ile hayatı kurtulduOrucun bir faydası daha kanıtlandı! Vücuttaki iltihaba engel oluyor - SağlıkOrucun bir faydası daha kanıtlandıÇocukluk çağı kanserlerinde korkutan artış: Yılda 5 teşhis! - SağlıkEn önemli belirti 'ateş'Kırık kalp 'kalpten' öldürüyor - SağlıkKırık kalp 'kalpten' öldürüyorSağlık Bakanı Koca açıkladı! 35 bin atamada branş dağılımı bu hafta netleşiyor - Sağlık35 bin atamada branş dağılımı bu hafta netleşiyorCanan Karatay kuru öksürüğün doğal ilacını açıkladı! Mutfağınızdan eksik etmeyin, her lokması şifa - SağlıkKuru öksürüğün doğal ilacını açıkladı, her lokması şifaUzmanı uyardı: “Hastalandım ama bir türlü iyileşemiyorum” diyenler acile gelmesin - SağlıkUzmanı uyardı: “Hastalandım ama bir türlü iyileşemiyorum” diyenler acile gelmesinOkulların açılmasıyla salgın riski kapıda, geç olmadan önlemlerinizi alın - SağlıkOkulların açılmasıyla salgın riski kapıda, geç olmadan önlemlerinizi alınKemoterapi tarihe karışabilir! BionTech kurucuları kanser aşısı için tarih verdi - SağlıkKemoterapi tarihe karışabilirHastalıklardan uzak tutuyor: Ruh sağlığı için günde en az bir kivi - SağlıkHastalıklardan uzak tutuyor: Ruh sağlığı için günde en az bir kivi
    Sonraki Haber Yükleniyor...