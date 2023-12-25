25 Aralık 2023 16:21 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 16:22

Akupunktur tedavisi ile zayıflama ve sigara bırakma hakkında bilgiler veren Dr. Cengiz İşbilen, akupunktur ile zayıflamanın "akupunktur noktalarına" batırılan özel iğnelerle gerçekleştirildiğini anlattı.

İşbilen, "Akupunktur ile zayıflamada istenilen kilo kaybının sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde gerçekleşmesi için tedavi süreçleri doğru beslenme, düzenli egzersiz ve kaliteli uyku düzeni ile desteklenmeli" ifadelerini kullandı.

DİYETTEKİ HALSİZLİĞİ ENGELLİYOR, STRESİ AZALTIYOR

Akupunktur noktalarıyla metabolizmanın düzenlenebildiği ve iştahın kontrol edilmesinin sağlandığını, bu sebeple de bu bölgelerin kilo vermede konfor ve rahatlık sağlayan noktalar olduğunu vurgulayan İşbilen, şu bilgileri verdi:

"Akupunktur tedavisi sayesinde akupunktur ile zayıflamak isteyenler, enerjileri yerine geldiği için diyetleriyle beraber düzenli spor ve egzersiz yapma sürecine de daha kolay adapte olurlar. Akupunktur, diyetin halsizliğe dönüşen dezavantajını, avantaja çevirerek egzersiz yapmayı sevdirir ve vücudunuz daha sağlıklı bir şekilde kilo verir. Akupunktur ile zayıflama yöntemi stres ve anksiyetenizi azaltarak beyinde bulunan noradrenalin düzeyini azaltır, serotonin ve endorfin denilen mutluluk hormonu düzeyini ise yükselterek aç olduğunuzu hissetmeden de mutlu olabilmenizi sağlar. Tedavi ile metabolizmanız hızlanır ve daha hızlı kalori yakarsınız bu yüzden kilo verme süreciniz kısalır. Akupunktur ile zayıflama vücudunuzun hormonal dengeye kavuşmasını sağlar, mide asidinizi azaltır ve sindirim sisteminizi toparlar."

SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYENLER İÇİN DE AVANTAJ

İşbilen, akupunkturun, sigarayı bırakmak isteyen kişiler için de önemli bir uygulama olduğuna dikkati çekerek, tedavinin uzman kişiler tarafından yapıldığında önemli bir yan etkisi bulunmayacağını ve sigara bırakma aşamasında ortaya çıkan güçlüklerin giderilmesine yardımcı olabileceğini kaydetti.

Sertifikalı uzman hekimler tarafından uygulanan akupunktur ile vücudun kaybettiği dopamin, seratonin ve endorfin gibi hormonların salınımının tekrar beyin tarafından kontrol edilir hale geldiğini anlatan İşbilen, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sigara bırakma döneminin daha konforlu geçmesini sağlayan akupunktur, sigaranın vücutta bıraktığı nikotin ve katran gibi maddelerin vücuttan atılımını da kolaylaştırır. Akupunktur tedavisi ile sigarayı bırakmak isteyenlerin akupunktur uygulamasına başlamadan 10 ila 12 saat süreyle sigara içmemesi gerekir. Bu aşamada kişiye seanslar halinde üç gün boyunca akupunktur uygulanır. Genellikle 2 seans yeterli olsa da kişinin bağımlılık derecesine göre seansların süresi farklılık gösterebilir."