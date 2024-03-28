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Haberler > Sağlık > Kahve, bağırsak kanserine iyi geliyor, günde 5 fincan...

Kahve, bağırsak kanserine iyi geliyor, günde 5 fincan...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kahve, bağırsak kanserine iyi geliyor, günde 5 fincan...

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kahve severler dikkat! Hollanda’da yapılan bir çalışma ile ortaya çıktı, bağırsak kanserine ilaç niteliği taşıyor. Günde beş fincan kahve içenler...

Hollanda’da 1.719 kişi arasında yapılan bir çalışmaya göre, kahve içenlerin bağırsaklarında kanserli tümörlerin yeniden büyüme riski çok daha düşük. Bu durumun, kanserin son evreleri dışındaki bütün hastalar için geçerli olduğu tespit edildi. Bu verilerin doğrulanması durumunda, kahvenin bir gün bazı kanser hastaları için bir ilaç olarak tanınabileceği anlamına geliyor. Araştırmaya göre günde iki fincandan az kahve içen kolorektal kanser hastalarıyla karşılaştırıldığında, günde en az beş fincan kahve içenlerin, önümüzdeki altı yıl içinde hastalıklarının tekrarlama ihtimali yüzde 32 daha düşük.

KAHVENİN FAYDALARI NELERDİR?

Vücudunuz glikozu (şekeri) daha iyi sindirir.

Kalp yetmezliği riskiniz azalır.

Parkinson hastalığına yakalanma riskiniz azalır.

Karaciğeriniz size teşekkür edecek.

DNA'nız daha güçlü olacak.

Bağırsak kanserine yakalanma riskinizi azaltır.

Alzheimer hastalığı riskinizi azaltır

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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