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Kanserden koruyor, tümör hücrelerinin kökünü kazıyor… Şimdi tam zamanı! Bol bol yiyin

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kanserden koruyor, tümör hücrelerinin kökünü kazıyor… Şimdi tam zamanı! Bol bol yiyin
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Prof. Dr. Turan Karadeniz, kansere karşı böğürtlen tüketilmesinin faydalı olduğunun altını çizdi. Karadeniz "Yapılan araştırmalar böğürtlenin kanser ve tümör hücrelerinin büyümesini engellediğini ortaya koymuştur" diyerek bu muhteşem meyvenin faydalarını sıraladı.

Böğürtlende ‘ellagic asit’ bulunduğunu, yapılan araştırmaların bu asidin kanser ve tümör hücrelerinin büyümesini engellediğini ortaya koyduğunu anlatan Prof. Dr. Karadeniz, "Laboratuvar ortamlarında yapılan çalışmalarda, kanserin başlangıcını ellagic asidin engellediği görülmüştür. İçeriğinde bol miktarda ellagic asit bulunan böğürtlen, bu nedenle kansere karşı birebir yararlıdır. Kanser ve tümör hücrelerinin büyümesini engellediği araştırmalarla ortaya konulan böğürtlenin kansere karşı tüketilmesi faydalı olacaktır" diye konuştu.

Kanserden koruyor, tümör hücrelerinin kökünü kazıyor… Şimdi tam zamanı! Bol bol yiyin - 1. Resim

SAĞLIK AÇISINDAN FAYDALARI NELER?

Antioksidan zengini: Böğürtlen, yüksek miktarda antioksidan içerir. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önleyerek kanser gibi kronik hastalıkların riskini azaltır.

Vitamin ve mineral kaynağı: Böğürtlen, C vitamini, K vitamini, E vitamini, folat ve manganez gibi önemli vitaminler ve mineraller açısından zengindir. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirirken, K vitamini kemik sağlığı için gereklidir.

Yüksek lif içeriği: Böğürtlen, yüksek lif içeriği ile sindirim sistemine yardımcı olur. Lif, bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler. Ayrıca, lif tüketimi kalp sağlığını da destekler.

Kanserden koruyor, tümör hücrelerinin kökünü kazıyor… Şimdi tam zamanı! Bol bol yiyin - 2. Resim

Kalp sağlığını destekler: Böğürtlende bulunan antosiyaninler ve diğer flavonoidler, kalp sağlığını korur. Bu bileşikler, kan basıncını düşürmeye, kolesterol seviyelerini dengelemeye ve damarların sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

Kan şekerini düzenler: Böğürtlen, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir, bu da diyabet hastaları için faydalıdır.

Kanserden koruyor, tümör hücrelerinin kökünü kazıyor… Şimdi tam zamanı! Bol bol yiyin - 3. Resim

Beyin sağlığına faydaları: Böğürtlende bulunan polifenoller, beyin sağlığını koruyarak yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatabilir. Bu bileşikler, hafızayı ve öğrenme yeteneklerini destekler.

Cilt sağlığını destekler: Böğürtlenin içeriğindeki C vitamini ve antioksidanlar, cilt sağlığını korur. C vitamini, kollajen üretimini destekleyerek cildin elastikiyetini artırır ve yaşlanma belirtilerini azaltır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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