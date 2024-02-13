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    • Kemoterapi tarihe karışabilir! BionTech kurucuları kanser aşısı için tarih verdi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kemoterapi tarihe karışabilir! BionTech kurucuları kanser aşısı için tarih verdi
    Biontech, Kanser, Uğur Şahin, Özlem Türeci, Haber

    Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, kanser alanındaki çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladıklarını ve 2026'ya kadar ilk kanser aşılarının piyasaya sürülebileceğine inandıklarını belirtti.

    Koronavirüs salgını döneminde geliştirdiği aşı ile tüm dünyaya adını duyuran Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, bir süredir üzerinde çalıştıkları kanser aşısı hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

    10 AŞI ADAYI RUHSAT POTANSİYELİ TAŞIYOR

    Prof. Dr. Uğur Şahin, uzun yıllar süren kanser araştırmalarının sonunda akciğer kanseri türüne karşı bir antikor ve metastaz yapmış meme kanserine karşı bir antikor ilaç konjugatı (ADC) adayının onay için uygun hale geldiğini söyledi.

    Ayrıca, 2024 sonuna kadar 10 aşı adayının faz 2 veya faz 3 denemelerini tamamlayarak ruhsat potansiyeli taşıdığını belirtti.

    30 KANSER TÜRÜNE KARŞI ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

    30 kanser türüne karşı klinik araştırmaların devam ettiğini ve başarılı sonuçlar elde edildiğini açıklayan Şahin, 2030 yılına kadar geniş bir kanser tedavisi portföyü hedeflediklerini vurguladı.

    KEMOTERAPİYE GEREK KALMAYABİLİR

    Prof. Dr. Özlem Türeci ise son yıllarda kanserle mücadelede önemli yeni bulgulara ulaşıldığını ve Biontech olarak büyük ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

    Her hastanın kanser hücresinin farklı olduğunu ve bireyselleştirilmiş kanser tedavisine odaklandıklarını vurgulayan Türeci, ilerleyen yıllarda kemoterapiye gerek kalmayabileceğini ifade etti.

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BiontechKanserUğur ŞahinÖzlem Türeci
    Haberler > Sağlık > Kemoterapi tarihe karışabilir! BionTech kurucuları kanser aşısı için tarih verdi
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