Klima kullananlar dikkat! Bu hata birçok hastalığa kapı aralıyor

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, çalışan klimaya karşı uyumanın pek çok sağlık sorununa yol açabileceği uyarısında bulundu, klima kullanan kişilere tavsiyeler sundu.

Prof. Dr. Öztürk, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının uyku sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Uyku sağlığının hava sıcaklığıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirten Öztürk, "İdeal uyku ortamının sıcaklığı 19-22 derece arasında olmalı. 19 dereceden soğuk ve 22 dereceden sıcak olduğunda uyku kalitesi etkilenmektedir" dedi.

Öztürk, sıcaklardan korunmak ve serinlemek amacıyla klima kullanımının yaygınlaştığına dikkati çekti.

AÇIK KLİMAYA KARŞI UYUMAK YANLIŞ

Klimanın doğru kullanılması gerektiğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Özellikle yatak odalarına konulan klimaların 16-17 derecelerde değil, en düşük seviye olarak 20 derece civarında çalıştırılması uyku sağlığı açısından daha uygun olacaktır. Aslında yatak odasında klima bulundurmayıp diğer odalardaki klimadan dolaylı faydalanmak sağlıklı olanıdır. Açık klimaya karşı uyumak pek çok sağlık sorununa neden olabilir. Vatandaşlar bu yaz sıcağında hasta olabilirler.

PEK ÇOK RAHATSIZLIĞA YOL AÇIYOR

İyi temizlenmemiş klima filtrelerinden mikrop kapabilme riski var. Aynı zamanda aşırı soğuğun etkisiyle enfeksiyon hastalıkları görülebiliyor. Hareket sistemine ilişkin rahatsızlıklar, adale krampları, boyun ve omuz tutulmaları meydana gelebiliyor. Birdenbire soğuyan kas gruplarında spazm olabiliyor. Bademcik iltihabı, boğazı üşütme ya da daha ağır durumlarda zatürreye kadar gidecek durumlar olabilir."

Öztürk, uyku öncesi klimanın bir süre çalıştırılarak odanın serinletilmesini ve kapatıldıktan sonra uykuya geçilmesini tavsiye etti.