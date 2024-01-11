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    Komşu tavsiyesi ile hareket etmeyin! Grip kadar, bilinçsiz ilaç kullanmak da tehlikeli

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Gribin özellikle yaşlılarda ve altta yatan kronik hastalığı olanlarda ölümcül sonuçlar doğuran ciddi bir hastalık olduğunu söyleyen Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Şule Dilek Yağcı Tüysüz, influenza enfeksiyonlarında virüsün kendisi kadar fazla ve gereksiz ilaç kullanımının da istenmeyen etkileri olabileceği uyarısında bulundu.

    Komşu tavsiyesi ile hareket etmeyin! Grip kadar, bilinçsiz ilaç kullanmak da tehlikeli
    Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ZİNYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Bilinçsiz ilaç kullanımının hastalıkların kontrolünü güçleştirebileceğini ifade eden Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Şule Dilek Yağcı Tüysüz, “Gribi hafife alarak doktor reçetesi ya da eczacı tavsiyesi olmadan ezbere ilaç kullanmak tehlikelidir. Alerjik reaksiyonlar ya da farklı ilaç etkileşimleriyle karaciğer ve böbrek yetmezlikleri ortaya çıkabilir. Halk arasında en sık yapılan yanlışlardan biri de gribe karşı antibiyotik kullanmaktır. Grip, bir virüs hastalığı olduğundan bu hastalıkta antibiyotikler etkisizdir. Antibiyotik bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılır” dedi.

    "GRİP NEZLEYE KIYASLA AĞIR SEYREDER"

    Halk arasında soğuk algınlığı, nezle ve gribin birbirine karıştırıldığını da ifade eden Tüysüz “Grip, nezleye kıyasla çok ağır seyreden, ayakta atlatılması zor, zatürre, bakteriyel hastalıklar gibi çok ciddi hastalıklara neden olabilen bir hastalıktır. Şakaya gelmez, dikkatle takip edilmesi gereken bir solunum yolu enfeksiyonudur” diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Sağlık > Komşu tavsiyesi ile hareket etmeyin! Grip kadar, bilinçsiz ilaç kullanmak da tehlikeli
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