Küçültüyor, yiyip bitiriyor! Her 10 kişiden biri polikliniğe bu yüzden geliyor... Hipertansiyonun gizli tehlikesi

Uzmanlar yüksek tansiyon hastalarının uzun vadede karşılaşabileceği en büyük sağlık sorunlarından birinin böbrek yetmezliği olduğuna dikkat çekti. Nefroloji Bölümü Uzm. Dr. Sinan Erten, her 10 kişiden birinin böbrekleri küçülmüş, üre değerleri yükselmiş olarak nefroloji polikliniğine başvurduğunu söyledi. İşte böbrek yetmezliğine sebep olan gizli tehlikenin detayları...

Yüksek tansiyon çağımızın en yaygın rahatsızlıklarının başında geliyor.

Nefroloji Uzmanı Dr. Sinan Erten yüksek tansiyonun pek çok organda olduğu gibi böbrek damarlarında da hasara yol açabileceğini açıklıyor.

Buna karşı tedbir alınması gerektiğini söyleyen Erten, hastaları uyarıyor.

"İLK BAŞLARDA ANLAŞILMAZ"

Yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği durumunun ilk başlarda anlaşılmadığına dikkat çeken Uzm. Dr. Sinan Erten, "Yüksek tansiyona bağlı baş ağrısı gibi şikayeti yoksa kişinin böbrekteki hasarlanma ve böbrek yetmezliğine ilerleme süreci sessiz ve yavaş olur. İlk semptom gece uykuda idrar yapma ihtiyacının başlaması ya da idrarda yoğun köpük görülmesi şeklinde olabilir" diye konuştu.

TANSİYONU KONTROL ALTINDA TUTMANIZ ÖNEMLİ

Tansiyonu kontrol altında olmayan her 10 kişiden birinin, ortalama 16 yıl içinde böbreklerinin küçülerek ve üre değerleri yükselerek nefroloji polikliniğine başvurduğunu belirten Uzm. Dr. Sinan Erten, sözlerine şöyle devam etti:

"Yüksek tansiyon diğer organlarda olduğu gibi böbrek damarlarında da hasara yol açarak böbreğin kanlanmasında ilerleyici azalmaya neden olarak böbrek yetmezliğine yol açar. Yüksek tansiyona bağlı baş ağrısı gibi şikayeti yok ise kişinin böbrekteki hasarlanma ve böbrek yetmezliğine ilerleme süreci sessiz ve yavaş olur. İlk semptom gece uykuda idrar yapma ihtiyacının başlaması ya da idrarda yoğun köpük görülmesi şeklinde olabilir. Anne ve babasında yüksek tansiyonu olan kişilerde yüksek tansiyon olma ihtimali yüksek olduğundan bu kişiler yüksek tansiyon gelişmeden tuzsuz yemeleri, kilo almamaları yüksek tansiyonun ortaya çıkma ihtimalini azaltabilirler."

FAZLA KİLO VERİLMELİ

Ayrıca böbrek hasarını önlemek adına tansiyonu kontrol altında tutmak için hastaların dikkat etmesi gereken diğer unsurları da açıklayan Uzm. Dr. Sinan Erten, "Fazla kiloları varsa vermeleri, tuzsuz diyetten ödün vermemeleri, böbreğe zarar veren ağrı kesiciler, damardan verilen ilaçlarla yapılan görüntüleme tetkiklerinden uzak durmaları halinde böbrek yetmezliğinin gelişme ihtimalini azaltmış olacaklardır" dedi.

ŞİKAYETLERİ OLMADAN DOKTORA GELMİYORLAR

Yüksek tansiyonu olup da şikâyeti olmayan kişilerin herhangi bir sorun yaşamadan doktora gitmediğine vurgu yapan Erten, "Bu durum hastalığın ilerlemesine neden olmaktadır. Bu kişiler her yıl böbrek fonksiyon testlerini düzenli kontrol ettirdikleri takdirde idrarda protein kaçağı ile kendini gösteren ilk böbrek hasar belirtisi erken yakalanıp tedavi edilebilir. Böylece kronik böbrek yetmezliğinin gelişmesini engellemek mümkün olabilmektedir. Kronik böbrek yetmezliği gelişen yüksek tansiyonlu hastalarda tedavi seçenekleri diğer nedenlerle böbrek yetmezliği gelişen durumlarla benzerdir. Böbrek yetmezliği ilerleyip son döneme geldiğinde; organ nakli, hemodiyaliz ve ev hemodiyalizi, periton diyalizi tedavilerinden hastaya uygun olanı seçilerek başlanır" açıklamasını yaptı.

ERKEN YAKALANMASI ÖNEMLİ

Düzenli kontrollerin hastanın sağlığı açısından önemli olduğunu söyleyen Erten, "Sessiz başlayan böbrek hasarı zamanla ilerleyerek telafisi olmayan yapısal değişikliklere yol açar. Bu süreçte müdahale edilmezse hastalık kronik böbrek yetmezliğiyle sonuçlanabilir ve hasta diyaliz ya da böbrek nakline ihtiyaç duyacak hale gelebilir. Erken dönemde tespit edildiğinde ise bu süreci durdurmak ya da yavaşlatmak mümkündür. Kontroller, basit kan ve idrar testleriyle yapılmakta, büyük hastalıkların önlenmesini sağlamaktadır" açıklamasını yaptı.

TANSİYONU ÖLÇTÜRÜP GERİSİNE BAKMIYORLAR

Yüksek tansiyonun böbrekler üzerinde oluşturduğu tahribatla ilgili toplumsal farkındalığın yetersiz olduğunu belirten Erten, sözlerini şöyle tamamladı: "Ne yazık ki toplumumuzda hipertansiyonun böbrekler üzerinde oluşturduğu sessiz tahribatla ilgili farkındalık yetersiz. Tansiyonunu ölçtüren birçok kişi yalnızca o anki değere odaklanıyor, böbrek gibi hedef organ hasarı açısından tetkik yaptırmayı ihmal ediyor. Bu nedenle düzenli sağlık kontrolleri ve toplum eğitimi büyük önem taşıyor."