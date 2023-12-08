Kuyruk yağı ile karıştırıp sürün etkilerine inanamayacaksınız! Cildi baştan aşağı yeniliyor, tüm eklem ağrılarını anında geçiriyor

8 Aralık 2023 17:03 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 17:03

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kuyruk yağı ve vazelin karışımının cilde faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. Koyunlarının kuyruk bölgesinde bulunan yağ dokusu olan kuyruk yağını mutlaka vazelin ile karıştırıp cildinize sürün. Farkı görünce bir daha bu karışımdan vazgeçemeyeceksiniz. Cildi baştan aşağı yeniliyor, tüm eklem ağrılarını anında geçiriyor.

Kuyruk yağı kokusu ve ağır tadından dolayı pek sevilmez. Türk mutfağında çoğu yemeklerde kullanılan kuyruk yağının bu etkisini ilk defa öğreneceksiniz. Kuyruk yağı içeriğinde bulundurduğu omega yağ asitleri, potasyum, kalsiyum ve demir gibi önemli mineraller sayesinde cildi yeniler.

CİLDİ YENİLİYOR EKLEM AĞRILARINI GEÇİRİYOR

Kuyruk yağı aynı zamanda eklem ağrılarına iyi gelmektedir. Kuyruk yağı aynı zamanda cildi nemlendirir ve onarımla destekler.

Kuyruk yağının modern kullanım arasında vazelinle karıştırılması dikkat çekiyor. Vazelin ise kuru ciltleri nemlendirmek veya dış etkenlere karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılır.

İKİSİNİ KARIŞTIRIP CİLDİNİZE SÜRÜN

Bu iki karışımı ise şu şekilde kullanabilirsiniz:

1- Bir miktar kuyruk yağını bir kapta eritin.

2- Bir miktar vazelin ekleyin.

3- - Karışımı iyice çalkalayın.

4- - Karışımın üzerine pamuklu bez veya havlu serpin.

5- - Karışımın cildinize masaj yaparak uygulayın.

6- - 15-20 dakika bekletin.

7- - Karışımı yıkayın.

8- Bu karışım hem cildinizi nemlendirecek hem de onaracaktır. Kuyruk yağı-vazelin karışımını haftada iki kez uygulayabilirsiniz.

KUYRUK YAĞI MASKE TARİFİ

Kuyruk yağının içeriğinde kolajen miktarı fazladır. Bu yüzden cilt yenileme ve hücreleri onarma özelliği bulunur. Bu özellikleri ile kişiler kuyruk yağı le ciltlerine maske uygulamak isteyebilirler. Ancak bu doğru bir uygulama değildir. Cilt hassasiyetleri değişkenlik gösterdiği için kuyruk yağı gibi güçlü bir bileşeni yüzünüze uyguladığınızda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Kuyruk yapı maskesini evde uygulamak yerine bu içerikle yapılmış kozmetik ürünlerini tercih edebilirsiniz.

Hekimlerin hekimi olarak bilinen İbn-i Sina'nın diz ağrılarından kurtulmak için kuyruk yağını dizlere sarmayı tavsiye ettiği biliniyor. Kuyruk yağı: Özellikle gelişim çağındaki çocukların kemik ve kas gelişimi için tüketilmesi öneriliyor. Damarlardaki besinler tıkanıklığının önüne geçerek kalp sağlığını korur. Kan basıncını dengeler. Sinir hücrelerini güçlendirerek felç, titreme, siyatik ve romatizma hastalıklarının önüne geçer.