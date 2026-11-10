Uzman hekimlerimiz, dünyadaki en son tedavilerin uygulandığı deneyimli merkezlerimiz ve güçlü sağlık altyapımız Türkiye’yi çocuk hastaların kan kanseri tedavileri için bir şifa merkezi hâline getirdi.

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Türk Hematoloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ünüvar, Türkiye’deki hastanelerin çocukluk çağının en sık görülen kanser türü olan lösemi hastalığının tedavisinde dünyanın önde gelen merkezleriyle yarıştığını söyledi.

Türk Hematoloji Derneği tarafından düzenlenen 52. Ulusal Hematoloji Kongresi’nde görüştüğümüz Prof. Dr. Ünüvar, ülkemizin bu alandaki güçlü sağlık altyapısına dikkat çekerek “Uzman hekimlerimizin yetkinliği, deneyimli merkezlerimiz ve güçlü sağlık altyapımız sayesinde bugün yurt dışından gelen çocuk hastalar da şifa bulmak için ülkemizi tercih ediyor” dedi.

Lösemi tedavisinde dünyaya örnek oluyoruz! Gelişmiş ülkelerle yarışıyoruz: Şifa için artık Türkiye’ye geliyorlar

TEDAVİ BAŞARISI YÜZDE 90

Prof. Dr. Ayşegül Ünüvar, yeni hedefli tedaviler, genetik ve moleküler incelemeler, hastalığın tedaviye verdiği cevabın hassas biçimde değerlendirilmesi sayesinde çocukluk çağı kan kanserlerinde tedavi başarısının yüzde 90’ın üzerine çıktığını bildirdi.

Türkiye’nin bu başarı eşiğini en üst seviyelere taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Ünüvar, “Türkiye, güçlü sağlık altyapısı ve uzman kadrolarıyla lösemi tedavisinde dünyaya örnek olmaya ve minik yüreklere umut dağıtmaya devam ediyor. Lösemi tedavisi uzun ve meşakkatli bir süreç. Tedavi sadece hastalığı yenmekle sınırlı değil. Çünkü çocukların önünde uzun bir hayat süresi var. Bu ilaçların yan etkileri de oluyor o yan etkilerini de yönetmek tedavi başarısında önemli bir yere sahip” dedi.

Lösemi tedavisinde dünyaya örnek oluyoruz! Gelişmiş ülkelerle yarışıyoruz: Şifa için artık Türkiye’ye geliyorlar

TÜRKÖK’TEN DEV REKOR: 1,2 MİLYONLUK GÖNÜLLÜ ORDUSU UMUT OLUYOR

Sağlık Bakanlığı verilerine göre TÜRKÖK Ulusal Kemik İliği Bankası’nda gönüllü bağışçı sayısı 1 milyon 275 bine ulaşırken, Türkiye kök hücre bağışında dünya genelinde 7’nci sıraya yerleşti. Kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği doku tipleme ve eşleştirme çalışmalarıyla 8 bin 700 hastanın tedavi sürecine katkı sağlayan merkez, sadece Türk vatandaşlarına değil yurt dışından gelen hastalara da umut oluyor.

Türkiye’nin bir kök hücre nakli ülkesi hâline geldiğini söyleyen Türk Hematoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Elif Birtaş Ateşoğlu, “Türkiye’de çok merkezimiz var. Yurt dışından da çok sayıda hasta kabul ediyoruz. Bu yönüyle de TÜRKÖK, dünyaya şifa dağıtıyor” dedi.

Gün geçtikçe büyüyen donör havuzundaki verici adaylarının vazgeçmemesinin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Ateşoğlu, “Sadece 2025 yılında ülkemizde 1.681’i bağışçıdan, 2.534’ü hastanın kendi hücrelerinden olmak üzere toplam 4.215 kök hücre nakli gerçekleştirilmiştir. Bu rakamların her biri, bir hastanın ve ailesinin yeniden hayata tutunma umudunu temsil etmektedir” değerlendirmesini yaptı.

HÜCRESEL TEDAVİLERLE ŞİFA

Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Özgür Mehtap kan hastalıklarında yeni umutlardan birinin CAR-T hücre tedavisi olduğunu belirterek bu yöntemin Türkiye’de de belirli hastalarda deneme tedavisi olarak uygulandığını söyledi.

Dünyada belirli lösemi, lenfoma ve multipl miyelom türlerinde kullanılan CAR-T tedavilerinin özellikle hastalığı tekrarlayan veya mevcut tedavilere dirençli bazı hastalarda uzun süreli hastalık kontrolü, bazı hasta gruplarında ise kalıcı iyileşme ihtimali taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Mehtap, “Bu yöntemde hastanın bağışıklık sistemindeki T hücreleri alınır, laboratuvarda kanser hücrelerini tanıyıp onlara saldırabilecek şekilde genetik olarak değiştirilir ve hastaya geri verilir. Bir başka ifadeyle, hastanın kendi hücreleri tedavinin bir parçası hâline getirilir. Ülkemizde de CAR-T alanındaki araştırmalar, üretim altyapısı ve klinik uygulamalar ilerlemektedir. TÜSEB bünyesindeki HÜGEM’de yürütülen üretim ve klinik çalışmalar, bu tedavilere Türkiye’de erişimi geliştirmek açısından önemli adımlardır” dedi.

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