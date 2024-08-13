M çiçeği hastalığı Afrika kıtasını ele geçirdi! Dünya binlerce vakanın tehdidi altında

Nijerya, M çiçeği hastalığıyla mücadele çerçevesinde hastalığa karşı önlemlerini artırdı. Hem insanlardan hem de hayvanlardan bulaşan hastalık şimdiye kadar 517 kişinin canını aldı.

Nijerya, M çiçeği hastalığıyla mücadele ediyor. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, M çiçeği hastalığının Afrika ülkelerinde hızla yayıldığı belirtilerek, halkın hastalık nedeniyle uyarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, virüsün yayılmaması için bazı önlemler alındığı bildirildi.

M çiçeği hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla uluslararası yolcular için bir sağlık beyanı formu hazırlandığı aktarılan açıklamada, ülkeye giriş yapacak her yolcunun sağlık beyanı formunu doldurmak zorunda olduğu ifade edildi.

BİNLERCE ŞÜPHELİ VAKA

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) 9 Ağustos'ta yayımladığı rapora göre, ocak ayından 8 Ağustos'a kadar 13 Afrika ülkesinde 2 bin 822 kişi virüse yakalandı, 14 bin 719 şüpheli vaka kayda geçti.

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Virüs nedeniyle 511'i Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) olmak üzere 517 kişi hayatını kaybetti.

VİRÜSÜN BELİRTİLERİ

M çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor.

Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor.

Vakaların büyük bir kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirdi.