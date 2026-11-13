Aydın’ın Nazilli ilçesinde iddiaya göre yediği mantardan zehirlenen 45 yaşındaki iki çocuk annesi Nurcan Alp’ten acı haber geldi. Karaciğerinde ağır hasar oluşmasının ardından acil nakil ameliyatı geçiren Alp, yoğun bakımda günlerdir sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Nazilli’de yaşayan Nurcan Alp, mantar yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde karaciğerinde ağır hasar oluştuğu belirlenen Alp, yoğun bakım servisine alınarak tedavi altına alındı.

KARACİĞER NAKLİ YAPILMIŞTI

Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Alp için acil karaciğer donörü çağrısı yapıldı. Uygun donörün bulunmasının ardından ameliyata alınan 45 yaşındaki kadının operasyonunun başarılı geçtiği açıklanmıştı.

Ameliyatın ardından ailesi ve yakınları umutlu bekleyişini sürdürürken, yoğun bakımda tedavisi devam eden Alp, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

DEFNEDİLECEK

İki çocuk annesi Nurcan Alp’in cenazesinin, ikindi namazının ardından Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Çarşı Camisi’nden kaldırılarak İsabeyli Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

MANTAR ZEHİRLENMESİ NEDEN OLUR?

Mantar zehirlenmesi, mantarın yapısında bulunan doğal toksinlerin tüketilmesi sonucunda ortaya çıkar. Özellikle doğada kendiliğinden yetişen yabani mantarların zehirli türlerinin yenmesi, ciddi sağlık sorunlarına, hatta karaciğer ve böbrek yetmezliğine yol açabilir.

Mantar yedikten sonra hastanelik olmuştu… İki çocuk annesi kadından acı haber

Mantar zehirlenmesinin en önemli nedenleri şunlardır:

- Zehirli mantar türlerinin tüketilmesi: Doğada yetişen bazı mantarlar, insan vücuduna zarar veren toksik maddeler içerir.

- Zehirli mantarın yenilebilir sanılması: Zehirli ve zehirsiz mantarlar birbirine çok benzeyebilir. Rengine, şekline veya kokusuna bakarak ayırt etmek mümkün değildir.

- Yanlış mantar toplama: Ormanlık alanlarda, bahçelerde veya çayırlarda yetişen mantarların yenilebilir olduğu düşüncesi zehirlenmelere neden olabilir.

- Pişirilerek zehrinin yok olacağının düşünülmesi: Bazı mantarların içerdiği toksinler yüksek sıcaklıkta da etkisini kaybetmez. Kurutma ve kaynatma da güvenli hale getirmeyebilir.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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