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Haberler > Sağlık > Masabaşı çalışanlara tavsiyeler... Bel, boyun ve sırt ağrılarını böyle engelleyin

Masabaşı çalışanlara tavsiyeler... Bel, boyun ve sırt ağrılarını böyle engelleyin

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Masabaşı çalışanlara tavsiyeler... Bel, boyun ve sırt ağrılarını böyle engelleyin
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ofis çalışanlarında kronik kas iskelet sistemi rahatsızlıkları oldukça sık görülüyor... Doç. Dr. Mehmet Ağırman dayanılmaz ağrılara sebep olan şikayetlerle başa çıkmak için önemli tavsiyelerde bulundu, birkaç dakikanızı ayırmanız yeterli.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Masabaşı çalışanlar en çok bel, boyun ve sırt ağrılarından şikâyet ediyor. Kimi zaman hayatı zindan edecek seviyeye ulaşan bu ağrıları engellemenin mümkün olduğunu söyleyen fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ağırman, dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

>Omuzlar rahat, sırt dik olmalı. Bel destekli sandalyeler tercih edilmeli, küçük bir yastıkla destek sağlanabilir.

>Ayak altına hafif bir yükseklik koyarak kalçayı yukarı kaldırın; baldır kısmınız sandalyenin ortasına denk gelsin.

>Klavye ve monitör göz hizasına göre yerleştirilmeli, bilek düz pozisyonda tutun.

>İki saatte bir 5 dakikalık germe egzersizleri yapın.

>Yarım saatte bir kalkıp 2 dakika yürüyün.

>Çayınızı kahvenizi kendiniz alın; aracınızı birkaç sokak öteye park edin.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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