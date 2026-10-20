Menopozdaki inatçı ağrılara dikkat edin

Menopoz döneminde artan kas ve eklem ağrılarının yaşlanmanın doğal sonucu olarak görülmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, uzun süren ve hareketleri kısıtlayan ağrılarda altta yatan nedenin araştırılması gerektiğini vurguluyor.

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Menopoz dönemindeki hormonal değişimlerin bazı kadınlarda kas ve eklem ağrılarını daha belirgin hâle getirebildiğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sibel Malkoç “Özellikle uzun süren, tekrarlayan veya günlük hareketleri kısıtlayan ağrıların yalnızca yaşın ilerlemesine bağlanması doğru değildir. Ağrının altında yatan nedenin değerlendirilmesi gerekir” dedi.

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