Messi ve Icardi’nin gizli içeceği… Ellerinden düşürmüyorlar, bu çaydan içen yorulmak ne bilmiyor!

8 Aralık 2023 16:27 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 16:29

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Güney Amerika’da popüler olan Mate çayı çoğu yıldız isim tarafından tüketilmekte. Messi, Suarez, Grezman ve Icardi gibi yıldızların sık sık içtiği bu çayın faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. Kahve gibi kafein içeren Mate çayı, metabolizmayı hızlandırıcı etkiye sahiptir. İçeriğinde bolca mineral ve vitamin içeren bu çayın yapımı ise oldukça basit. Peki, mate çayı nasıl demlenir, göbek eritir mi? İşte Mate çayının bilinmeyen faydaları…

Mate çayı genellikle Güney Amerika’da içilen ve toplum tarafından da sevilen bir içecektir. Mate Çayı sadece Güney Amerika’da değil aynı zamanda dünya genelinde sıklıkla tüketilmekte. Genelde yıldız futbolcuların elinde gördüğümüz Mate çayı oldukça faydalıdır.

Lionel Messi, Mauro Icardı, Suarez ve Neymar gibi oyuncuların elinde sıklıkla gördüğümüz bu Mate çayı metabolizmayı hızlandırarak fazla kilolardan hızlıca kurtulmanızı sağlar. Peki Mate çayının faydaları neler? İşte mükemmel Mate çayının faydaları;

MATE ÇAYININ FAYDALARI NELER?

• Metabolizmayı Hızlandırır: İçeriğindeki kafein sayesinde metabolizmayı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olur.

• Antioksidanlarla Doludur: Antioksidanlar açısından zengindir ve serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önleyebilir.

• Enerji Verir: Kafein ve teofilin gibi uyarıcı bileşenler içerir. Bu bileşenler, beyne daha fazla oksijen gitmesine ve daha fazla enerji sağlamasına yardımcı olur.

• Bağışıklık Sistemi İçin Faydalıdır: Antioksidanlar, amino asitler ve mineraller içerir. Bu bileşenler bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olabilir.

• Sindirim Sistemini Düzenler: Sindirim sistemi sağlığı için faydalı olan bir dizi mineral içerir. Bu mineraller, sindirim sorunlarını gidermeye ve sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olabilir.

• Odaklanmayı Artırır: İçerdiği kafein ve teofilin sayesinde odaklanma yeteneğinizi artırabilir ve beyin fonksiyonlarınızı geliştirebilir.

• Stresi Azaltır: Stresi azaltan ve ruh halini iyileştiren bir amino asit olan teanin içerir.

MATE ÇAYININ YAPILIŞI

GEREKLİ OLAN MALZEMELER

• 1-2 yemek kaşığı mate yaprağı

• 1 bardak sıcak su (yaklaşık 70-80°C)

YAPILIŞI

• Mate yapraklarını bir mate kabına koyun.

• Kabın yarısını sıcak su ile doldurun.

• Yaprakların üzerini kapatacak kadar su ilave edin ve 2-3 dakika bekletin.

• Sıcak suyu tamamen dökmeden önce, suyunu içmek istediğiniz fincanın yarısına kadar doldurun.

• Daha sonra, aynı yaprağı 1-2 kez daha kullanabilirsiniz. İsterseniz bu işlemi yaprakların acılığı azalana kadar tekrarlayabilirsiniz.

MATE ÇAYI ZAYIFLATIR MI

Mate çayı zayıflama sürecinde yardımcı olabilecek bir içecektir. İçerdiği kafein ve antioksidanlar sayesinde metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekler. Ancak tek başına göbek eritmek için yeterli değildir, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme ile birlikte tüketilmelidir. "Mate çayı zayıflatır mı?" sorusuna tam olarak evet ya da hayır demek mümkün değildir.

Mate çayının özellikle göbek bölgesinde birikmiş yağları eritmek için özel bir etkisi yoktur. Ancak sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersiz programıyla birlikte tüketildiğinde, vücuttaki genel yağ oranını azaltabilir ve böylece göbek bölgesindeki yağ birikimini de azaltabilir. Düzenli olarak tüketmek açlık hissini azaltabilir ve tokluk hissi vererek atıştırmalıkları azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak herhangi bir diyet veya sağlık programına başlamadan önce bir doktorla konuşmak her zaman önerilir.