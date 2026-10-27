Mikrocerrahi ile dilini tamamladılar! Kanser yüzünden yarısı alınmıştı

Kanser nedeniyle dilinin yarısı alınan 68 yaşındaki Dursun Aydın’ın eksik kalan dili, yaklaşık 10 saat süren mikrocerrahi operasyonla yeniden oluşturuldu.

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Dilinde uzun süre iyileşmeyen yara sebebiyle doktora başvuran 68 yaşındaki Dursun Aydın’ın biyopsi sonucunda dil kanseri olduğu belirlendi. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sultan Bişkin Zeybek ve Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Burak Özkan’ın birlikte gerçekleştirdiği yaklaşık 10 saatlik ameliyatta, kanserli doku çıkarılırken dilin eksik kalan bölümü mikrocerrahi yöntemiyle yeniden oluşturuldu.

'DİŞİ DEĞDİ' SANDI, KANSER ÇIKTI!

Hastanın uyluk bölgesinden alınan damarlı dokuyla dilin yeniden yapılandırıldığı operasyonun ardından Aydın’ın konuşma ve yutma fonksiyonlarının korunması sağlandı. Hastanın tedavisine radyoterapi ve kemoterapiyle devam edildi. Ağzındaki yara için “Dilimin sol kenarında zaman zaman kanayan bir yara vardı. Dişim değdi zannettim ama dişten değilmiş. Doktora gittim; biyopsi aldılar. Biyopsiden sonra tümör olduğunu öğrendik. Ağzınızda çıkan yaraları ihmal etmeyin” dedi.

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