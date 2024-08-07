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Muayene için gitti, kalp krizi geçirdi! Doktorların dakikalarla yarışı kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: AA, İHA
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Sağlık Haberleri  / AA, İHA

Mersin'de Ayhan Hayta adlı adam, muayene için gittiği hastanede sıra beklerken kalp krizi geçirdi. Doktorların müdahalesi ile kalp masajı yapılan hasta, daha sonra anjiyo işlemi uygulanarak hayata döndürüldü.

Mersin'in Silifke ilçesinde Ayhan Hayta isimli vatandaş rahatsızlanınca Silifke Devlet Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği'ne başvurdu. Hayta, muayene için sıra beklerken fenalaşıp yere düştü. Yerde yatan adama ilk önce doktorlar kalp masajı yaptı. Kalp masajı sonrası müşahede altına alınan Hayta'nın iki damarının tıkalı olduğu anlaşılarak acil anjiyoya alındı.

Muayene için gitti, kalp krizi geçirdi! Doktorların dakikalarla yarışı kamerada - 1. Resim

“DAMARLARINDAN BİRİ YÜZDE 99 TIKALIYDI”

Kardiyoloji Uzmanı Doktor Erkan Uğuz, hastanın poliklinikte sıra alıp muayene sırasını beklerken şiddetli göğüs ağrısı geçirdiğini kaydederek, “Bu sırada bilinç kaybı olmuş. Kardiyoloji uzman arkadaşlarımız birkaç dakika kalp masajı yapmış hastaya müdahale etmişler. Sonra hastamızı acil müşahede altına aldık. Kalp krizi olduğunu düşünerek acil bir anjiyografi planladık. Anjiyografide baypas olan hastamızın baypas damarlarından iki tanesi tıkalıydı. Bir tanesi yüzde 99 tıkalıydı. Kriz geçirdiği bu damara balon ve stent işlemi yaptık. Hastamız sağlığına kavuştu” dedi.

Muayene için gitti, kalp krizi geçirdi! Doktorların dakikalarla yarışı kamerada - 2. Resim

“DOKTORLAR BENİ HAYATA DÖNDÜRDÜ”

Hastanede muayene için sıra beklediğini belirten Ayhan Hayta, “Hastaneye geldim. Kardiyoloji polikliniğinde sıra beklerken kriz geldi düştüm. Ama doktorlar beni hayata döndürdüler. Doktorlardan Allah razı olsun” diye konuştu.

Muayene için gitti, kalp krizi geçirdi! Doktorların dakikalarla yarışı kamerada - 3. Resim

KALP KRİZİNDE HER BİR DAKİKA ÖNEMLİ

Dört ayda 120 hastaya anjiyo ile şifa verdiklerine belirten Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ali Güngör de, “Yaklaşık dört ay önce kurmuş olduğumuz anjiyo laboratuvarından şimdiye kadar gerek ilçemiz gerekse komşu ilçelerimizden 120 hastaya şifa verdik. Kalp krizi gibi dakikaların önemli olduğu vakalara erken müdahale imkanı sağlayarak hastalarımızın hayata dönmesine yardımcı olduk” şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: AA, İHA
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