Türkiye'de her beş çocuktan biri şişman! Obezite onları da tansiyon hastası yaptı

Ülkemizde her beş çocuktan birinin aşırı kilolu olması, damarlara zarar veren hipertansiyonun çocuklarda da görülme sıklığını artırdı. Yüksek tansiyon büyüme ve gelişme geriliği ile birlikte, kalp sağlığını bozuyor, erken dönemde felçlere sebep oluyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Türkiye’de hızla yükselen çocukluk çağı obezitesi yüksek tansiyonda da alarm veriyor. Obezite sebebiyle ileri yaş hastalığı olan hipertansiyonun çocukluk çağına kadar indiğini belirten uzmanlar “Çocukların kilosunun kontrol altına alınması, aynı zamanda hipertansiyona bağlı kalp ve damar hastalıkları ile böbrek hastalıklarının da önlenmesini sağlayacaktır” uyarısını yapıyor.

Hipertansiyonun sadece 12/8 üzerindeki bir rakam olmadığını söyleyen Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Aydın Türkmen “Türkiye’deki her üç yetişkinden biri hipertansiyon hastasıdır. Hipertansiyon kronik böbrek hastalığı, diyabet ve obezite ile olan ilişkileri nedeniyle dünya genelinde tek başına inme, kalp krizi ve böbrek hastalıklarına neden olan en büyük ölüm sebebi. Yaşla birlikte görülme sıklığı artan hipertansiyon, birçok hastada başlangıç belirtilerini çok ağır göstermez. Bu durum ise doktora zamanında başvurulmasını geciktirerek hayati tehlike oluşturan hastalıklarla davetiye çıkarmış olur” dedi.

Hipertansiyonun yalnızca yetişkinlerde değil, çocuklarda da her yaşta görülebildiğini belirten Prof. Dr. Türkmen “Bu durum doğuştan gelen etkenler sonucu ortaya çıkabileceği gibi obeziteye bağlı olarak daha büyük yaştaki çocuklarda veya ergenlerde de ortaya çıkabilir. Böbrek kaynaklı tansiyon yüksekliği gelişme geriliğine sebep olur. Tansiyon yüksekliği olduğu düşünülen çocuklarda holter cihazı ile tansiyon izlemesi yapılmalıdır. Çocuklarda hipertansiyon bulantı, kusma, baş dönmesi, burun kanaması, hâlsizlik ve bulanık görme gibi belirtilerle kendini gösterebilir” dedi.



AŞIRI KİLO ALARM VERİYOR

Obezitede Avrupa şampiyonu olan Türkiye, çocukluk çağı obezitesinde de dünya ile yarışıyor. Ülkemizde ilkokul ikinci sınıfa giden öğrenciler arasında gerçekleştirilen “Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması-COSİ TUR 2013” çalışmasına göre ülkemizde fazla kilolu çocuk oranı yüzde 14,2, şişman çocuk oranı yüzde 8,3 olarak ortaya çıkmıştı. Bugün bu oran yüzde 20’lere kadar çıktı. Yani beş çocuktan biri aşırı kilolu.