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    ‘Ölümsüzlük meyvesi’ olarak biliniyor, hem vücuda enerji veriyor hem kalbi koruyor

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Bol miktarda C vitamini içeren hünnap, hem kuru hem yaş şekilde tüketiliyor. ‘Ölümsüzlük meyvesi’ olarak bilinen ve faydalarıyla şifa dağıtan bu gıda, birçok sağlık sorununun üstesinden geliyor. Öyle ki hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de kalp ve sindirim sistemine destek sağlıyor.

    Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Eskişehir’de yıllardır aktarlık yapan Metin Ağılönü, dünyaca bilinen ve tüketilmesi gereken meyvelerden biri olan 'Hünnap' meyvesinin faydalarını anlattı. Ağılönü, Çin hurması olarak da bilinen yiyeceğin Güney Asya'ya özgü olduğunu, ancak günümüzde ise dünya çapında yaygın hale geldiğini belirtti.

    KİLOSU 80 LİRADAN SATILIYOR

    Ağılönü, hünnap meyvesinin, büyük çiçekli çalılarda veya ağaçlarda büyüdüğünü söyledi. Ağırönü, hünnap meyvesinin, insan sağlığı için önemli rol oynadığını söyleyerek birçok sağlık sorunu için öneminden bahsederek, kalp, sindirim sistemi, bağışıklık sistemi, kas kontrolü, diş ve kemikler için faydalı olduğunu ifade etti. Hünap'ın kilosu ise boyutuna göre değişmekte olduğu, kilogram fiyatının 80 ile 125 TL arasında değişkenlik gösterdiği ifade edildi.

    ‘Ölümsüzlük meyvesi’ olarak biliniyor, hem vücuda enerji veriyor hem kalbi koruyor

    FAYDASI ÇOK, İLAÇ YAPIMINDA DA KULLANILIYOR

    Aktar Metin Ağılönü, hünnabın bir vitamin deposu olduğunu, özellikle kış aylarında tüketildiğinde insan sağlığı için önemli olduğunu söyleyerek faydalarını tek tek saydı:

    -Hünnap bir vitamin deposudur ve aynı zaman da Çin hurması olarak da biliniyor. Hünnap meyvesi, Güney Asya'ya özgü bir meyvedir. Ancak günümüzde tüm dünya da yaygın hale geldi, geliyor. 

    ‘Ölümsüzlük meyvesi’ olarak biliniyor, hem vücuda enerji veriyor hem kalbi koruyor

    -Hünnap meyvesi, hem yiyecek olarak hem de ilaç yapımında kullanılıyor. Hünnap meyvesinin kalorisi düşüktür, ancak lif, vitamin ve mineral bakımından zengindir. Yüksek lif içeriği ve düşük kalorisi nedeniyle, hünnap mükemmel ve sağlıklı bir atıştırmalıktır. 

    -Özellikle antioksidan ve bağışıklık artırıcı özelliklere sahip, önemli bir vitamin olan hünnap C vitamini bakımından zengindir. Ayrıca kas kontrolünde önemli bir yeri vardır. Makul miktarda potasyum da içeriyor. 

    ‘Ölümsüzlük meyvesi’ olarak biliniyor, hem vücuda enerji veriyor hem kalbi koruyor

    -Bunların yanında hünnap meyvesi, vücuda enerji sağlayan doğal şekerdir. Hünnap meyvesinin vücudumuza birçok faydası vardır. Örnek vermek gerekirse, kalp sağlığını koruyor, sinir sistemini sağlığını korur, cilt salığını için faydalı bir meyvedir. 

    -Diş, kemik ve kas sağlığını koruyan bir meyvedir. Aynı zamanda düzenli ve yeteri miktarda tüketilirse enerji santralidir. 

    -Özellikle bu aylarda yani soğuk havalarda sindirim sistemimizi ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi kilo vermek isteyenlerde kullanıyor. Antioksidan değeri yüksek bir meyvedir diyebilirim.

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    HünnapMeyveVitamin
    Haberler > Sağlık > ‘Ölümsüzlük meyvesi’ olarak biliniyor, hem vücuda enerji veriyor hem kalbi koruyor
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