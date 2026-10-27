Prof. Dr. Canan Karatay’dan inatçı tansiyon uyarısı! Aynı noktaya işaret etti

Prof. Dr. Canan Karatay, magnezyumun vücuttaki önemine dikkat çekerek inatçı tansiyonun altında yatan nedenin magnezyum eksikliği olabileceğini vurguladı. Birden fazla tansiyon ilacı kullanılmasına rağmen tansiyonun kontrol altına alınamamasında mineral eksikliği ve vücuttaki sıvı dengesinin rol oynayabileceğini savunan Karatay, magnezyumun işlevlerine dikkat çekti.

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Magnezyumun insan vücudundaki önemli minerallerden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Karatay, bu mineralin hücre içindeki işlevlerine dikkat çekti. Kanda ölçülen magnezyum miktarının hücre içindeki düzeyi yansıtmayabileceğini ifade eden Karatay, eritrosit içi magnezyum ölçümünün önemini vurguladı.

Magnezyumun çok sayıda biyolojik süreçte görev aldığını söyleyen Karatay, “Magnezyum insan vücudunun en önemli minerallerinden biridir. Hücre içi bir mineraldir. Kanda ölçülen miktarı hücre içindeki miktarı yansıtmaz. Onun için ölçümlerde, laboratuvarlarda eritrosit içi magnezyuma bakılması lazımdır. Magnezyum vücutta 700’e yakın işlevin kofaktörüdür. Bütün hormonların, bütün enzimlerin çalışmasında magnezyum çok önemli rol oynar” dedi.

“TANSİYON YÜKSELİR, BAŞ AĞRISI OLUR”

Magnezyum eksikliğinin çeşitli sağlık sorunlarıyla ilişkili olabileceğini savunan Karatay, kabızlık, baş ağrısı ve tansiyon yüksekliğine dikkat çekti. Vücuttaki stres tepkisinin hormon salınımını etkileyebileceğini belirten Karatay, kortizol ve antidiüretik hormonun kan basıncı üzerindeki etkilerine değindi.

Karatay, “Magnezyum düşüklüğünde kabızlık olur, tansiyon yükselir, baş ağrısı olur. Bunların hepsi vücutta bir stres belirtisi olabilir. Bu stres durumunda vücutta stres hormonu dediğimiz kortizol salgılanır ve tansiyon yükselir” ifadelerini kullandı.

Vücudun su ve tuz dengesindeki değişimlerin de tansiyon üzerinde etkili olabileceğini öne süren Karatay, magnezyum eksikliği ile sıvı dengesi arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

ASIL NEDEN ARAŞTIRILMALI

Birden fazla tansiyon ilacı kullanılmasına rağmen kan basıncı kontrol altına alınamayan kişilerin durumunun ayrıntılı biçimde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Karatay, ilaç tedavisiyle birlikte vücuttaki sıvı ve mineral dengesinin de ele alınması gerektiğini savundu.

Kendi hastalarından birini örnek gösteren Karatay, 70 yaşındaki bir kişinin üç farklı tansiyon ilacı kullanmasına rağmen ciddi şikayetler yaşadığını anlattı.

Karatay, “Bir hastam 70 yaşında ve uzun zamandan beri üç türlü tansiyon ilacı alıyor. Tuzsuz yiyor. Başı çok aşırı dönüyor, yataktan kalkamıyor. Yakınları beni aradı, ‘Ne yapalım, tansiyonu nasıl yükseltelim?’ diye sordu. Üç tane tansiyon ilacı alıyor, tansiyonu 9’a düşmüş. Burada tansiyonun neden bu hale geldiğini araştırmamız lazım” diye konuştu.

Tansiyon yüksekliğinin nedeninin de sorgulanması gerektiğini ifade eden Karatay, yalnızca ölçüm değerine odaklanılmaması gerektiğini belirtti.

KULAK ÇINLAMASI DA GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Tansiyon yüksekliğinin farklı sağlık sorunlarıyla ilişkili olabileceğini savunan Karatay, vücuttaki mineral eksikliklerinin ve diğer olası nedenlerin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Baş ağrısı ve kulak çınlaması gibi belirtilerin de göz ardı edilmemesi gerektiğine değinen Karatay, beslenmenin önemine dikkat çekti.

Karatay, “Tansiyonu yüksek buluyorsak ‘Bu tansiyon neden yüksek?’ diye sorgulamamız lazım. Mutlaka bir şeylerin ters gittiğini gösteriyor. Tansiyon yüksekliği bir hastalık değildir. Tansiyon yüksekliği, vücutta başta magnezyum olmak üzere bazı minerallerin eksik olduğunun veya başka bir sorun yaşandığının belirtisi olabilir” dedi.

TANSİYON İLAÇLARI VE MİNERAL DENGESİNE DİKKAT

Tansiyon ilaçlarının vücuttaki mineral dengesi üzerindeki etkilerine değinen Karatay, bazı ilaçların sıvı ve mineral kaybına yol açabileceğini öne sürdü. İdrar söktürücü ilaçların da vücuttan su atılmasını sağladığını belirten Karatay, sıvı dengesinin korunmasının önemini vurguladı.

Karatay, “Tansiyon ilaçları vücuttan tuzları ve magnezyumu atabiliyor. Bir de idrar söktürücüler var. Bunlar suyun atılmasına neden oluyor. Vücutta sıvı kaybı olduğunda tansiyonla ilgili sorunlar yaşanabiliyor. Bu nedenle tansiyonun neden yükseldiğini veya düştüğünü araştırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“ÖNEMLİ OLAN VÜCUDUN MAGNEZYUM İHTİYACININ KARŞILANMASI”

Magnezyumun farklı formlarının bulunduğunu belirten Karatay, mineralin vücut işlevlerindeki rolünü yineledi. Magnezyumun yeterli düzeyde alınmasının önemine dikkat çeken Karatay, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Magnezyum vücutta 700’e yakın işlevin kofaktörüdür. Magnezyum eksikliği tansiyon yüksekliği sebebidir. Çeşitli magnezyumların hepsi aynı değildir; sitratı var, başka türleri var. Magnezyumun kendisi önemli. Gerisi lafıgüzaftır.”

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