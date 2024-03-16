Ramazanda şişkinliği geçiriyor, kabızlıktan eser bırakmıyor! Yol kenarlarında bile bolca var

Ülkemizde sık sık tüketilen pazı, sağlık için çok faydalı. Yaprakları, sapları ve kökleri de kullanılan bu sebze kırlarda ve yol kenarlarında kendiliğinden yetişiyor. Doğal iyileştirici etkisiyle ramazanda yaşanan kabızlığı tedavi ediyor ve şişkinlik, hazımsızlık problemlerinin üstesinden geliyor.

Ispanak ailesinden olan pazı; A, C, E, K vitaminleri; magnezyum, kalsiyum, potasyum, demir mineralleri ve lif, protein, sağlıklı yağlar içerir. Hem çiğ hem de pişirilerek tüketilen bu muhteşem sebze kabızlık için doğal ilaç görevi görüyor ve ramazanda yaşanan şişkinliğe çare oluyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNE DESTEK

Pazı bol miktarda lif içeriyor. Sindirim sistemi yavaş çalışan kişilerde düzenli tüketildiğinde kabızlık problemlerinin yaşanmasını engelliyor. Ayrıca gaz ve hazımsızlık gibi sorunlar da yaşatmıyor. Mide asidini dengeleyen bu sebze diğer yemeklerin kolayca sindirilmesine de katkı sağlıyor.

DOĞAL AĞRI KESİCİ

Pazı, ağrı kesici etkisiyle bilinen yeşil bir sebze. İçindeki besin değerleri kan dolaşımını kolayca hızlandırıyor; baş, kas, kemik ağrısı gibi sorunların azalmasına yardımcı oluyor. Pazıyı düzenli tüketmek doğal ağrı kesici etki gösteriyor.

KANSIZLIĞA DUR DİYOR

Pazı kalsiyum açısından çok zengin. Bu yönüyle kemik sağlığına ve gelişimine destek oluyor. Hatta bebeklerde ek gıdaya geçtikten sonra pazılı çorbalar verilerek kemik ve diş sağlığı destekleniyor.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

İçinde bol miktarda C vitamini bulunuyor. Hem bağışıklık sistemini güçlendiriyor hem de vücut direncini artırıyor. Mevsiminde düzenli tüketildiğinde doğal şifa sağlıyor ve hastalıklara yakalanma riskini minimuma indiriyor.

ÖKSÜRÜĞÜ AZALTIYOR

Öksürük ve balgam problemine karşı doğal destek sağlıyor. Bunun için çorbası yapılıp içildiğinde ve suyu sıkılıp tüketildiğinde boğazın rahatlamasına yardımcı oluyor ve balgamın sökülmesini sağlıyor.