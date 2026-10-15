Saç dökülmesini mevsime bağlayıp geçmeyin! Altından başka nedenler çıkabilir

Sonbaharla birlikte artan saç dökülmesi birçok kişide endişeye neden oluyor. Uzmanlar, mevsim geçişlerinde görülen dökülmelerin geçici olabileceğini ancak demir eksikliği, tiroit hastalıkları ve stres gibi farklı nedenlerin de saç kaybına yol açabileceğini belirterek uzun süren dökülmelere karşı uyarıyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Sonbahar aylarında saç dökülmesinde artış yaşanması birçok kişinin endişelenmesine neden oluyor. Mevsim geçişlerinde saç dökülmesinin bazı kişilerde geçici olarak artabildiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, her saç dökülmesinin mevsimsel nedenlere bağlanmaması gerektiğini ifade etti. Özsaraç, dökülmenin uzun sürmesi, saçlarda belirgin seyrelme oluşması veya bölgesel açıklıkların ortaya çıkması durumunda dermatoloji uzmanına başvurulmasının önemini vurguladı.

"HER SAÇ DÖKÜLMESİ MEVSİM GEÇİŞİNDEN KAYNAKLANMAZ"

Saçların doğal bir büyüme ve dinlenme döngüsüne sahip olduğunu belirten Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, bu döngüde meydana gelen değişikliklerin saç dökülmesine neden olabileceğini söyledi. Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, "Mevsim geçişlerinde bazı kişiler saç dökülmesinde geçici bir artış fark edebilir. Ancak saç dökülmesinin nedeni yalnızca mevsim değişikliği olmayabilir. Demir eksikliği, tiroit hastalıkları, yetersiz beslenme, yoğun stres, hormonal değişiklikler ve bazı ilaçlar da saç dökülmesine yol açabilir. Bu nedenle dökülmenin nedeninin doğru belirlenmesi gerekir" dedi.

BAKMADAN GEÇME YAŞAM Kellik tarih oluyor! Uzmanlar saç dökülmesini durdurmanın yolunu açıkladı

"UZUN SÜREN DÖKÜLMELERİ İHMAL ETMEYİN"

Saç dökülmesinin süresinin ve şeklinin değerlendirmede önemli olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, özellikle saçlarda gözle görülür seyrelme, saç çizgisinde gerileme, yuvarlak veya bölgesel açıklıklar oluşması ve saçlı deride kaşıntı, kızarıklık ya da pullanma görülmesi halinde uzman değerlendirmesinin gerekli olduğunu belirtti. Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, "Saç dökülmesi birkaç haftadan uzun süre devam ediyorsa, giderek artıyorsa veya saçlarda belirgin bir yoğunluk kaybına neden oluyorsa mutlaka değerlendirilmelidir. Bazı saç dökülmesi türlerinde erken tanı, uygun tedavinin planlanması açısından önem taşır. Her hastada aynı neden söz konusu olmadığı için tedavinin de kişiye özel belirlenmesi gerekir" diye konuştu.

"BİLİNÇSİZ ÜRÜN VE TAKVİYE KULLANIMINA DİKKAT EDİLMELİ"

Saç dökülmesi yaşayan kişilerin sorunun kaynağını öğrenmeden çeşitli vitamin takviyelerine, şampuanlara veya saç bakım ürünlerine yönelmesinin doğru bir yaklaşım olmayabileceğini belirten Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, vitamin ve mineral eksikliklerinin ancak gerekli değerlendirmeler sonucunda belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Saç dökülmesinin nedenine göre dermatolojik muayene ve gerekli görülen laboratuvar tetkiklerinden yararlanılabileceğini aktaran Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, her saç dökülmesi yaşayan kişinin aynı testlere veya aynı tedaviye ihtiyaç duymadığını kaydetti.

"SAÇ SAĞLIĞI İÇİN DENGELİ BESLENME VE DOĞRU BAKIM ÖNEMLİ"

Saç sağlığının korunmasında yeterli ve dengeli beslenmenin, saçlı deriye uygun bakımın ve saçları yıpratan uygulamalardan kaçınmanın önemine değinen Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, saçların sürekli ve yüksek ısıyla şekillendirilmesinin, sıkı saç modellerinin ve sert kimyasal işlemlerin saç tellerinde kırılmaya neden olabileceğini belirtti.

Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, saç dökülmesinin kişiden kişiye farklılık gösterebildiğini ifade ederek, "Önemli olan saç dökülmesini yalnızca dışarıdan uygulanan ürünlerle kontrol etmeye çalışmak yerine, altta yatan bir neden olup olmadığını belirlemektir. Saç dökülmesi yaşayan kişilerin kendi kendine tedavi uygulamak yerine dermatoloji uzmanına başvurmaları, doğru tanı ve uygun tedavi açısından önemlidir" diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala